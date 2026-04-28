Volvió "El FA te escucha": ¿Qué capacidad de respuesta va a tener la fuerza política?

En diálogo con "Eramos tan progres", de Caras y Caretas TV, el politólogo Gastón Duffour analizó el alcance de la iniciativa y advirtió sobre los desafíos que implica escuchar demandas ciudadanas cuando se tiene responsabilidad de gestión.

Duffour recordó que la primera edición del programa surgió en el marco de la campaña electoral de 2024, con el objetivo de reconstruir el vínculo con la sociedad y recoger insumos para la elaboración programática. “El FA te escucha fue una novedad a nivel de campaña electoral, que hizo el Frente Amplio de cara a la elección de 2024”, señaló, y explicó que entonces la herramienta permitió “construir las bases programáticas” a partir del diálogo con actores sociales y territoriales.

¿Cuál es el objetivo actual de El FA te escucha?

Sin embargo, el nuevo escenario introduce una diferencia central: el Frente Amplio es ahora gobierno. En ese sentido, el analista planteó que la principal incógnita es el propósito actual del dispositivo. “La pregunta que emerge ahora es ¿cuál es el objetivo del nuevo FA te escucha?”, sostuvo, al tiempo que señaló que la iniciativa vuelve a desplegar “toda la estructura del Frente Amplio”, una de las más amplias del país, con miles de militantes movilizados semanalmente.

Para Duffour, el punto crítico radica en la capacidad de procesar y responder a las demandas que surgirán de estas instancias. “¿Vas a ir a escuchar a la gente que va a venir con demandas y qué capacidad de responder a las demandas que vas a construir vos a través del FA te escucha tiene la fuerza política para poder tramitar esas demandas?”, cuestionó.

Entre expectativas y restricciones presupuestales

El politólogo subrayó que, a diferencia del período electoral, ahora existe una expectativa concreta de resultados. “Si yo abro la puerta para escuchar, por supuesto van a llegar las cosas. ¿Qué va a esperar la gente, teniendo además tres años de gobierno por delante? Que todo lo que yo planteé en esa escucha sea tomado por la fuerza política”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre una posible tensión entre las expectativas generadas y las restricciones presupuestales, ya que, según lo que ha comunicado el propio gobierno, el margen de acción es limitado.

Duffour también planteó dudas sobre el destino político de los insumos que surjan del programa. “¿El FA te escucha va a terminar siendo insumo para la construcción de una agenda parlamentaria en estos cuatro años de gobierno o lo que va a hacer es bajar un poco las ansiedades de la gente?”, se preguntó, en referencia al rol que podrían tener estas instancias en la elaboración de proyectos de ley o ajustes presupuestales.

Finalmente, alertó sobre el impacto que podría tener una eventual brecha entre expectativas y resultados en el mediano plazo. “Si la estrategia es para que crezca la fuerza política, pero después la movilizás y no hay resultados, en los tres años siguientes de gobierno lo que vas a poder generar es una frustración muy grande en el electorado”.