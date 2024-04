A Robert Silva y a Álvaro Delgado se les fue la moto

¡Por supuesto que esto se ha hecho otras veces (que un dirigente honre con sus palabras al fallecido cuando se trata de una persona pública); pero siempre se tuvo el cuidado, en todos los casos precedentes, de respetar la delgada línea fronteriza entre el homenaje y el proselitismo. La idea siempre fue que todos los partidos le despidieran dejando sus banderas en la puerta del cementerio y jamás se concibió que el orador utilizara una tragedia para acarrear votos para su partido, y menos para su agrupación.

Robert Silva corrió varias leguas campo adentro luego de esa línea fronteriza marcada por la ética.

En ningún momento, ni en el timbre de su voz ni en su rostro se coló un detalle que diera cuenta del más mínimo dolor por la pérdida. Solo le faltó ponerse a repartir listas o revolear la bandera del Partido Colorado.

Ni siquiera perdió la oportunidad de usar el hecho para referirse a sí mismo: “Robert, vos como yo somos ejemplo y somos abanderados de ese Uruguay de oportunidades que el batllismo y el Partido Colorado creó en este país. Y tenemos que trabajar mucho para concretarlo en un proyecto político y seguir avanzando”.

Me llegó el rumor de que la familia de Adrián Peña no quería algo así y lo de Silva provocó desagrado en algunos de sus integrantes. No he chequeado la información; pero la cara de sus padres cuando el orador, finalizada su deposición, se acercó a saludarlos, era más que elocuente. Me pregunto cuánto más bajo podemos caer en política. Ojalá no veamos nuevamente (sea quien sea el fallecido) un espectáculo tan patético.

Por su parte, el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, no se quedó atrás y usó la muerte de Adrián Peña para atacar a Yamandú Orsi, pese a que Peña y Orsi eran amigos. “El mejor homenaje que le podemos hacer, es lo que le hubiera gustado a él que hiciéramos, es seguir militando para ratificar el rumbo de la coalición a nivel nacional, para cambiar el gobierno de Canelones. Que es un gobierno, como está ahora, que lo único que ha hecho, fundamentalmente, es aumentar los impuestos y endeudar el departamento hasta el 2046 en más de 60 millones de dólares”, dijo Delgado.

No, Álvaro. El mejor homenaje hubiera sido que los senadores de tu partido hubieran apoyado el proyecto de Adrián Peña para eliminar los ingresos a dedo en las intendencias. Dicho proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores pocos días antes de que el senador de 48 años perdiera la vida. La iniciativa sólo logró 20 votos en 28 senadores en sala, cuando necesitaba 21 para seguir el curso legislativo. Votaron a favor los 13 senadores del FA, los 4 del PC y los 3 de CA. Todos los senadores de tu partido, Álvaro, votaron en contra de ordenar y transparentar los ingreso de funcionarios públicos a las intendencias.

Sin embargo, lo que más me chocó durante la semana fue que solo se hablara de una de las personas afectadas por el siniestro de tránsito en la ruta 36 de Canelones y no se dijera nada de la víctima que iba en el otro auto y, al momento de escribir estas líneas, se debate entre la vida y la muerte. No está en mi ánimo criticar a Adrián Peña por las irregularidades cometidas (cambiarse de senda, no llevar puesto el cinturón de seguridad y tener vencida la licencia de conducir); pero el otro conductor (aun cuando también tenía vencida su licencia) venía por la senda correcta. Unas palabras de apoyo a la familia del joven no hubieran venido mal.

Ese “desconocido” tiene 27 años, regresaba de un frigorífico e iba solo en una camioneta Peugeot Bipper. No sabemos si está casado o si tiene hijos ni sabemos si sobrevivirá.

La fiscal Zapater espera los resultados de los exámenes de sangre, tanto de Peña como del joven, para determinar si alguno de ellos había ingerido alcohol o no. El fuerte olor constatado en la escena del accidente provenía de unas botellas de vino que llevaba Peña en una caja y se rompieron con el choque. Como sea, nada en el peritaje técnico indica que el joven hubiera ocasionado el accidente.

Hay dos familias y muchos amigos de ambos sufriendo. Vaya para todos nuestro humilde abrazo y un pedido de perdón por aquellos que usan las tragedias recurriendo a las prácticas más ruines con tal de alcanzar sus objetivos políticos personales.