Ahora, 2º piso por ascensor...

Muchas veces ha criticado al Frente Amplio por no cumplir el papel que en un sistema democrático se asigna a la oposición, el de contralor. Pero cuando lo ejerce ponen el grito en el cielo. Tuvo que recurrir a la ayuda de Ojeda para alistarse en la tesis de “nerviosismo”. Las encuestas no transmiten información que permita poner nerviosa a la oposición. Ojeda, por más que pedalee y sume sus votos a los de Acosta y Lara, no llega al camión de los rezagados. Para poner nerviosa a la fuerza mayoritaria del país le falta mucho trecho.

¿Cuál es la advertencia de violación legal que les ha puesto, a ellos sí, bastante nerviosos? Yo diría que los descolocó: la veda electoral. Algo que recuerdo que cuando era joven solía ser sagrado. Pero ahora no se respeta y se viola, no se puede decir porque enoja.

Todos hemos visto, seguro que los que me estén leyendo también, cómo Delgado (antes Acosta y Lara, pero se bajó antes de que termine la veda) inició su propaganda televisiva. Bueno, resulta que la normativa (ley) que rige los comicios primarios establece una veda para hacer propaganda paga en los medios hasta 30 días antes de los mismos.

El aviso dura 5 minutos. 4 minutos y 36 segundos, para ser exacto. La ley lo prohíbe. Hay veda. Como en las nacionales, se prohíbe hacer propaganda electoral hasta dos días antes. En todos los países existe la veda.

Yo tuve el honor de ser coordinador en varias misiones electorales. Incluso el privilegio de tener, como tal, jefes de misión como Tabaré Vázquez y el excanciller argentino Dante Caputo, entre otros, y aún haber sido jefe de misión yo mismo. Observar el riguroso cumplimiento de las normas legales, ante todo la veda, es uno de los primeros ítems sobre los que hay que velar en los protocolos de los principales organismos internacionales.

Según informó el expresidente Mujica (Pepe), durante los noticieros, o sea, fuera de horario central, el segundo de TV cuesta 800 y pico de pesos… Si fuera solo 800, el aviso costaría $220.800; en dólares más de USD 5.810,52. Por cuatro canales 23.240 cada vez que sale en los noticieros. El salario mínimo está en $22.578. O sea, cada vez que vemos el aviso, sale por lo menos 10 salarios mínimos.

Como si fuera poco, en el aviso aparece información de gobierno, Delgado hablando con la mampara oficial del mismo…. Todo ilegal. Solo está permitido en esta etapa anunciar la celebración de actos partidarios.

Dentro de la coalición, y aún dentro del partido de gobierno, se levantaron voces de protesta como la de Laura Raffo y el propio Gral. Manini, que lo calificó de “obsceno”… Tendría que ir después del horario de protección al menor. Lo defendió Delgado diciendo, ‘en inglés’, que es un aviso call for action (llamado a la acción). Pa… nos dejó sin palabras. Tendríamos que poder pagar consultores extranjeros, tipo Durán Barba, para contestarle.

Quizás dicen que estamos nerviosos por lo que es la movilización y el avance territorial día a día del FA en el interior. No se dan cuenta de que no son nervios, es no esperar llegar al Gobierno porque pierde el Gobierno, sino porque despertamos nuevamente una esperanza en la gente. No vamos a dejar esa tarea.