El despegue

Conformar un gobierno pleno rápidamente alcanzando un acuerdo con la oposición por los cargos que se le otorgarán no es un logro de gobierno desdeñable, aunque, naturalmente, es sólo el desembarco. Claro que sin desembarco no hay descubrimiento, pero no es ni la exploración ni la conquista, sino apenas su condición de posibilidad. A partir de ahora se trata de avanzar en el programa votado por la ciudadanía y hacerlo de la manera más rápida y sostenible que se pueda, porque los problemas de Uruguay son muchos y la gente votó al Frente Amplio para resolverlos sin demora o, por lo menos, iniciar caminos que mejoren las cosas.