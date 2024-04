La risa de Gandini y los récords de Lacalle Pou

Recuerdo al diputado Juan Martín Rodríguez mintiéndome en la cara y afirmando (durante un programa de “Esta Boca es Mía”) que todas las denuncias de abuso policial habían caído, una por una; que ninguno de los casos denunciados había sido real.

Recuerdo al precandidato Jorge Gandini, durante un debate con Silvia Nane en “Todas las Voces”. Tras reírse de los datos contundentes aportados por la senadora sobre el aumento de la pobreza, datos que demostraban el fracaso de la gestión del Gobierno, comentó, con su característica pedantería: “Es curiosa esa visión tan amargada que tienen de la vida, ¿no? Tan negativa. Cómo los hace felices”.

Luego de esa introducción, Gandini aseveró que la izquierda fracasó en todo, que fracasó en la economía y fracasó el modelo. Tras mencionar con énfasis algunos casos de frenteamplistas procesados, al referirse a los suyos fue mucho más indulgente: “Hemos tenido algunas dificultades y ha habido renuncias, más por responsabilidades políticas o por sensibilidades políticas que por corrupción. Yo no conozco ningún político del Gobierno que esté acusado ante la Justicia penal. No conozco. Hay alguna denuncia, sí, contra algún senador del Frente Amplio que está procesándose”.

Sí, leyeron bien. Gandini dijo: “Yo no conozco ningún político del Gobierno que esté acusado ante la Justicia penal”.

Esto debe haberle dolido en lo más profundo al exsenador Gustavo Penadés, quien se sentirá en su celda ninguneado como nunca.

Silvia Nane le recordó a su colega lo que él mismo había dicho en septiembre de 2022 en el programa “Doble Clic”: “No nos puede pasar en la cara que estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del Gobierno, que tenga su base en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva…”.

Bueno, luego nos enteramos de que no solo se hacían cosas turbias en ese piso, sino que más arriba, y a tres pasos del despacho del presidente, ministros y viceministros complotaban para burlar al Senado y a la Justicia, llegándose a destruir un documento público.

Si ellos, detrás de sus elegantes trajes y con aires doctorales, son capaces de arrojarnos mentiras al rostro sin temor a ofendernos, ¿por qué nosotros no podemos arrojarles verdades del mismo modo? ¿Por qué debemos siempre ser extremadamente cuidadosos y políticamente correctos? ¿Por qué no podemos decirle a la gente que éste es uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia, si nos sobran argumentos para defendernos en un juzgado en caso de que nos demanden por difamación e injurias? ¿Por qué no podemos gritar que este Gobierno ha fracasado en casi todos sus objetivos?

Ahora, como todo lo anterior está teñido de subjetividad (como todos los análisis de cualquier clase), confrontemos al país de maravilla, que Gandini y Lacalle quieren que veamos, con los datos; aunque más no sea por aquello que ellos tanto repiten de que dato mata relato.

Los récords de Luis Lacalle Pou

Gracias a la gestión ineficiente de este Gobierno, a cuatro años de que la derecha y ultraderecha llegaran al poder tenemos:

* Récord histórico de homicidios en las cárceles.

* Récord histórico de suicidios en las cárceles.

* Récord histórico de suicidios de policías.

* Récord histórico de muertes calificadas como “dudosas”.

* Récord histórico de alcaldes condenados por la Justicia.

* Récord histórico de renuncias, cambios y destituciones de jerarcas.

* 12 cambios en 14 ministerios hasta abril de 2024.

* 14 de 19 jefes de Policía sustituídos; varios de ellos por estar denunciados y/o involucrados en hechos de corrupción.

* 47.000 personas pobres más que en 2019.

* 1 de cada 5 pibes viviendo en la pobreza. Fuente: Encuesta Contínua de Hogares.

* Crecimiento en 21 % del ingreso de niños y adolescentes al INAU “debido a la pobreza”. Fuente: INAU.

* 14,6 % de los hogares sufriendo inseguridad alimentaria moderada o grave.

* La pobreza en menores de 6 años, que en 2019 era de 16,4 %, ahora es de 20,1 %.

* 2.700 personas en situación de calle.

* 715 cuidacoches registrados en Montevideo; aunque la Intendencia calcula que hay unos 2.000 en toda la capital. No tenemos datos del resto del país.

* 500 hurgadores de basura comprobados sólo en Montevideo.

* Casi el 30 % de los hogares vivieron en este período algún robo o ataque violento, según datos recogidos por la consultora Cifra.

* 165.000 desempleados.

* Un millón de personas en el Clearing de Informes.

* Durante la pandemia, Uruguay fue uno de los países (a nivel mundial) que gastó menos (con relación a su PBI) para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia en las familias más débiles.

* Uruguay ha trepado en el Índice de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, según un informe publicado el 21 de julio de 2023 por el Statista Research Department. En 2019 teníamos un puntaje de 3.58, subiendo el riesgo a 4.70 en 2022.

* En el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, Uruguay ha bajado del puesto 18, que tenía en 2019 con el Frente Amplio, al puesto número 52 en 2024.

* En el ranking mundial del Centro de Interferencia de la Industria Tabacalera, publicado en noviembre de 2023, Uruguay bajó 60 puestos; concretamente, bajamos del puesto número 7 al 67 entre 90 países analizados. Responsable: Luis Lacalle Pou. Las tabacaleras le dieron MILES DE DÓLARES para su campaña y él devolvió el favor con decretos protabaco.

Eso sí; nuestro presidente tiene el sueldo más alto de América Latina y El Caribe. No me parece mal. Lo alarmante es lo que cuesta mantener a su majestad en la residencia de Suárez y Reyes: 400.000 dólares por mes; 24 millones de dólares durante su mandato. Y eso sin tener en cuenta los gastos en la estancia de Anchorena.

¿Le dirá Jorge Gandini a todas esas familias que están pasando hambre que su problema es que tienen una visión amargada de la vida? Claro, “ellos” sí han tenido los mejores cinco años de sus vidas… “Y si no, mírenme a mí”, dijo Julio María Sanguinetti.

Hace poco, gracias a información de la JUTEP, supimos que, al contrastar con su primera declaración jurada como presidente, el patrimonio de Lacalle Pou registró un crecimiento de 60,9 % y sus activos 90 %.

No me parece mal. Tampoco me parece mal que se dé el gusto de comprarse una moto de 55.000 dólares. Lo condenable fue que aumentara su propio sueldo en plena pandemia, junto al de varios jerarcas, mientras la gente común perdía salario real y él aumentaba los impuestos y tarifas.

El punto en cuestión es la falta de sensibilidad.

Quizá Jorge Gandini se ría de todos estos datos; pero no podrá rebatir ni uno solo.

Quizá él y otros de su entorno estén gastando sus últimas risas sobradoras y arrogantes; porque también, quizá, el pueblo uruguayo se esté cansando de que le mientan y encima se le rían en la cara. Quizá el pueblo uruguayo se esté cansando de pasar penurias mientras mantiene al faraón y sus cortesanos.

Quizá en noviembre vuelva la alegría.

O quizá… ¿por qué no?, en octubre, de una.