La tercera vía latinoamericana

Sin embargo, este falso dilema sigue prevaleciendo en Latinoamérica y no es exclusivo de Brasil. Con diferentes intensidades, buena parte de la región se encuentra ante una contradicción semejante. Durante décadas, la búsqueda de autonomía regional se formuló principalmente como la necesidad de reducir la dependencia respecto de Estados Unidos. El ascenso de China, al parecer, amplió las opciones disponibles, pero al mismo tiempo creó nuevas ataduras comerciales, financieras y tecnológicas.

Este modelo de bipolaridad que rodea América Latina es una cuestión que genera mucha tensión en la región y resulta una parte clave de los debates electorales. Pero las falacias de esta visión de Latinoamérica, la utilidad de esta falsa bipolaridad para desviar la atención de los votantes de temas realmente significativos motiva la búsqueda de una trayectoria de la política exterior más beneficiosa y, al mismo tiempo, más honesta.

La ilusión de elección

La realidad económica de la región contradice buena parte de esta retórica bipolar. Los gobiernos pueden acercarse políticamente a Washington o a Pekín, pero sus economías rara vez funcionan dentro de bloques claramente separados. Brasil comercia intensamente con ambas potencias. Lo mismo pasa con Chile, donde China concentra alrededor de un tercio de sus exportaciones y Estados Unidos cerca del 17%.

El patrón se repite en otros países. En Perú, China y Estados Unidos representan conjuntamente casi la mitad de su comercio exterior. En Ecuador, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones y China el segundo, mientras que ambos son también los dos principales proveedores externos. Argentina mantiene una estructura semejante. Pese a la cercanía política del gobierno de Javier Milei con Washington, China y Estados Unidos siguen siendo simultáneamente socios claves del país.

La práctica económica, por tanto, desmiente la idea de una elección excluyente. Los países latinoamericanos no comercian con Estados Unidos o con China, comercian con ambos.

Acá conviene notar que Latinoamérica es una región que ha sufrido intervenciones militares e injerencias de EE.UU. Es objeto de un lenguaje ofensivo constante de la administración Trump, que carece de cualquier tipo de disfraces diplomáticos. Esta historia, determinada frecuentemente como “imperialismo norteamericano”, forma parte integral también de la política actual de Washington. Se puede entender el sentir antinorteamericano de millones de personas en el hemisferio occidental que rechazan o, al menos, buscan marcar su autonomía ante una amenaza permanente proveniente de la Casa Blanca. Sin embargo, no se debe hacer caso a las narrativas según las cuales China es intrínsecamente mejor como principal socio comercial.

Hegemonía es hegemonía, y es falso equiparar una mayor relación comercial con China con una mayor soberanía. Brasil vuelve a ser un buen ejemplo. Entre enero y octubre del año en curso, China recibió el 28,9% de todas las exportaciones brasileñas, mientras que Estados Unidos absorbió menos del 10%. La brecha es considerable, los gringos están perdiendo, pero reducir la dependencia histórica respecto de Washington a costa de aumentar la sujeción a otro mercado no constituye una política de autonomía.

La vulnerabilidad se vuelve aún más evidente cuando se observa qué vende Brasil a China. Soja, mineral de hierro, petróleo y carne llegaron a representar alrededor del 87% de sus envíos al mercado chino. Se trata de una concentración elevada de esa canasta exportadora, y el problema no está únicamente en que casi tres de cada diez dólares exportados tengan un mismo destino, sino en que sectores enteros de la economía brasileña dependen drásticamente de la potencia oriental, mientras que una buena parte de ese intercambio se basa en un grupo reducido de productos primarios.

Una relación de ese tipo puede resultar extraordinariamente rentable y seguir siendo racional. Pero también limita el margen de maniobra si la demanda del socio cambia, si aparecen barreras comerciales o si la relación económica empieza a utilizarse como instrumento de presión.

Dos caminos hacia la autonomía

La reducción de la dependencia no puede seguir una fórmula idéntica en todos los países latinoamericanos. El tamaño de la economía, la ubicación geográfica, la población, el mercado interno, la disponibilidad de recursos y la base industrial determinan qué grado de autonomía resulta realmente posible.

Para los países grandes, una primera vía consiste en combinar la diversificación de socios externos con una economía interna más variada. Brasil, México o Argentina disponen de una escala que les permite aspirar no solo a vender en diferentes mercados, sino también a producir dentro de sus fronteras una parte mayor de aquello que consumen. En estos casos, la autonomía puede construirse mediante el desarrollo industrial, la transformación local de recursos naturales, la producción de bienes tecnológicos y la sustitución selectiva de determinadas importaciones estratégicas.

La cuestión no consiste en abandonar el comercio internacional, sino en reducir aquellas dependencias cuya interrupción podría generar daños demasiado dolorosos. Una economía capaz de satisfacer, al menos parcialmente, sus necesidades de alimentos, energía, determinados medicamentos, insumos industriales o equipamiento esencial dispone de un margen de maniobra que no tiene otra obligada a importarlos independientemente de las condiciones impuestas por sus proveedores.

Para los países pequeños la estrategia es otra. Uruguay no podría reproducir la estructura productiva brasileña. Su autonomía depende mucho más de la capacidad de mantener varios mercados de exportación, distintos proveedores, diversas fuentes de inversión y rutas alternativas de acceso a bienes esenciales. En este caso, la fortaleza no proviene tanto de producir todo dentro del país como de poder sustituir rápidamente un vínculo extern cuando este deja de ser conveniente.

Cabe hacer una salvedad, tener numerosos socios comerciales no garantiza necesariamente una autonomía real si todos ellos dependen de las mismas infraestructuras financieras, tecnológicas o logísticas. Un país puede importar un mismo componente desde tres Estados diferentes y seguir siendo vulnerable si los tres proveedores recurren, a su vez, a tecnología china. Del mismo modo, una red comercial aparentemente diversificada puede continuar profundamente vinculada al sistema financiero estadounidense, al dólar o a plataformas tecnológicas controladas desde un único centro.

La autonomía de Brasil puede apoyarse en mayor medida en la escala y en la capacidad de producir más dentro de sus fronteras. La de Uruguay depende necesariamente más de la diversificación y de la posibilidad de sustituir unos socios por otros. Son estrategias distintas, pero responden al mismo objetivo, evitar que una relación económica se vuelva tan indispensable que pueda transformarse en un irresistible instrumento de presión política.

La experiencia rusa de los últimos años ofrece un ejemplo externo de hasta dónde puede llegar esta lógica en una economía de gran escala. Tras las sanciones impuestas desde 2022 y la ruptura de relaciones comerciales establecidas, Rusia tuvo que reconstruir en poco tiempo una parte considerable de sus mecanismos financieros y comerciales. La exclusión de varios bancos del sistema SWIFT y las restricciones sobre las reservas internacionales aceleraron el desarrollo y el uso de infraestructuras nacionales como el sistema de pagos Mir y el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros del Banco de Rusia. Al mismo tiempo, una parte de las importaciones fue sustituida por producción nacional y reorientó el comercio exterior hacia nuevos mercados.

El resultado demuestra que una economía grande puede reducir notablemente determinadas vulnerabilidades externas si dispone de mercado interno, instituciones financieras y capacidad productiva suficientes. También es cierto que una parte importante del comercio con Europa fue redirigida hacia China e India, mientras que el yuan adquirió un peso creciente en el sistema financiero ruso, lo que puede implicar ciertos riesgos. Para los países grandes, la autosuficiencia estratégica y la diversificación no son alternativas, sino que funcionan mejor cuando se complementan.

De exportar recursos a producir riqueza

Un país puede vender soja a China, petróleo a Estados Unidos, minerales a Europa y alimentos a los países árabes y seguir dependiendo de una estructura económica concentrada en un número reducido de sectores. Cambiar o multiplicar compradores no transforma necesariamente aquello que una economía es capaz de producir.

Este es uno de los problemas históricos de buena parte de América Latina. La región dispone de enormes reservas de minerales, energía, tierras agrícolas y otros recursos naturales, pero una parte considerable de su inserción internacional continúa basada en la exportación de materias primas o productos con un grado relativamente limitado de transformación.

La especialización en recursos naturales no es en sí misma una debilidad. Puede representar una ventaja comparativa evidente, atraer inversiones, generar divisas y proporcionar al Estado ingresos necesarios para financiar infraestructura, educación o nuevas capacidades productivas. Para varios países latinoamericanos, renunciar artificialmente a esos sectores sería económicamente irracional.

El problema aparece cuando esa ventaja se convierte en dependencia. Los precios internacionales de las materias primas pueden sufrir variaciones bruscas, haciendo que los ingresos fiscales y externos dependan de factores que el gobierno nacional no controla. Además, una elevada concentración de las exportaciones en unos pocos productos puede hacer que una caída de la demanda o una restricción comercial afecte simultáneamente a grandes sectores de la economía.

Por eso, uno de los pilares de la autonomía debe ser la productividad. No se trata de abandonar los sectores en los que cada país posee ventajas evidentes, sino de utilizarlas para desarrollar nuevas capacidades. El desafío no es dejar de exportar litio, cobre, petróleo, soja o carne, sino conseguir que una parte creciente del procesamiento, la tecnología, los servicios asociados y el valor agregado permanezca dentro del país.

El matiz es importante. Exportar litio a cinco mercados distintos representa una diversificación geográfica. Producir además compuestos químicos, componentes de baterías, maquinaria o conocimientos tecnológicos vinculados a ese recurso supone una diversificación económica. Los recursos naturales pueden, de este modo, desempeñar dos papeles completamente distintos. Pueden convertirse en una fuente permanente de dependencia de los precios internacionales y de compradores externos, o servir como capital para financiar la construcción de una economía más compleja. La diferencia depende menos de la existencia de los recursos que de lo que el Estado y el sector privado hagan con los ingresos que estos generan.

Para los países grandes, ambas estrategias pueden avanzar de manera simultánea. Brasil o México tienen una escala suficiente para aspirar a cadenas productivas más completas y a una mayor variedad industrial. Para economías pequeñas como Uruguay, la diversificación productiva necesariamente adopta otra forma. No consiste en reproducir todos los eslabones industriales, sino en desarrollar sectores especializados de alto valor, servicios, tecnología o nichos productivos capaces de complementar las actividades tradicionales.

En ambos casos, el objetivo es el mismo. Una economía resulta más difícil de presionar cuando no depende excesivamente ni de un solo mercado ni de un reducido número de productos.

La tercera vía

El camino latinoamericano no consiste en encontrar un punto equidistante entre Washington y Pekín. Tampoco se reduce a comerciar simultáneamente con ambos. Una política exterior realmente autónoma requiere que las decisiones fundamentales del país no estén condicionadas por la imposibilidad económica de perder a un determinado comprador, proveedor, inversor o fuente de tecnología.

Para conseguirlo, los países latinoamericanos necesitan combinar estrategias según su tamaño y sus capacidades. En el caso de algunos, una mayor autosuficiencia y el desarrollo de cadenas productivas nacionales pueden reducir dependencias externas. Para otros, la prioridad sería maximizar la cantidad de mercados, proveedores y fuentes de inversión. Pero, de todas formas, la diversificación exterior debe ir acompañada de una economía interna más compleja, capaz de generar valor agregado y de depender menos de un número reducido de productos.

Resulta políticamente más sencillo discutir si un gobierno es proestadounidense o prochino que preguntarse por qué una economía continúa exportando principalmente materias primas, qué sectores debería desarrollar, qué importaciones son estratégicamente peligrosas o qué parte de los ingresos obtenidos de los recursos naturales debería destinarse a construir nuevas capacidades productivas.

En este sentido, el principal reto latinoamericano no tiene nada que ver con Washington ni con Pekín. Ambas capitales seguirán defendiendo sus intereses y tratando de convertir su peso económico en influencia política. La capacidad de resistir esa presión dependerá menos de cuál de los dos sea considerado aliado y más de cuántas alternativas tenga cada país cuando sus intereses entren en conflicto con los de una gran potencia.

La discusión sobre la tercera vía debe dejar entonces de ser únicamente un debate sobre política exterior. Es también una reflexión sobre qué economías quiere construir América Latina. Diversificar socios sin transformar la estructura productiva puede distribuir mejor la dependencia, pero no eliminarla. La autonomía exige reconsiderar prioridades, desarrollar capacidades propias y convertir los recursos existentes en la base de economías más complejas.

El dilema no es, en definitiva, Estados Unidos o China. El verdadero desafío es crear capacidades para contrarrestar las presiones de cualquiera de los dos.

(*) Analista internacional.