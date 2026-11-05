Lula llegará en diciembre para asistir a encuentro internacional de solidaridad

Encuentro en Montevideo

De acuerdo a los organizadores, el Encuentro Internacional “Pueblos de las Américas por Paz, Democracia, Soberanía e Integración” da continuidad, entre otros, "al proceso abierto por la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos (Foz de Iguazú, febrero 2024), que reunió a más de tres mil militantes de movimientos sociales, sindicales y partidos políticos de la región y tuvo como resultado la formulación de una hoja de ruta prioritaria para la actuación conjunta de cara a la integración regional".

Durante dos días, y en espacios simultáneos y convergentes, la militancia sindical y de los movimientos sociales, partidaria, parlamentaria, así como representantes de gobiernos, de la academia y otros sectores, "compartirán diagnósticos, presentarán sus experiencias de organización y resistencia y definirán una agenda común para la actuación presente y futura".

Indican que estos espacios del encuentro "servirán para el intercambio sobre derecho de nuestros pueblos al desarrollo integral, economía social y solidaria, soberanía alimentaria, trabajo decente, derechos de las personas migrantes, transición justa, feminista y popular, ambientalismo y feminismo de clase, en un ambiente de celebración de la vida, la diversidad cultural, la solidaridad y la unidad de los pueblos".

Paralelamente, la Cumbre del Mercosur se desarrollará también en Montevideo entre el 4 y el 5 de diciembre.