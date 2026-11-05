Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Luis Inácio Lula Da Silva |

antes del mercosur

Lula llegará en diciembre para asistir a encuentro internacional de solidaridad

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá a un encuentro de organizaciones sociales y políticas previo a la Cumbre del Mercosur.

Lula vuelve a Montevideo.

Lula vuelve a Montevideo.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Casi en paralelo con la cumbre del Mercosur, se realizará en diciembre en Montevideo un encuentro de solidaridad denominado "Pueblos de las Américas por Paz, Democracia, Soberanía e Integración", que contará con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se desarrollará entre el 2 y el 3 de diciembre y en él se hará entrega de los premios Pepe Mujica y Pepe D’Elía. Se estima que Lula estará presente durante el segundo día.

La presencia de Lula en Montevideo fue anunciada por el senador Óscar Andrade durante una entrevista en el programa Show de Legítima Defensa, de Caras y Caretas TV. "Habrá una actividad internacional con Lula. Es un acto antiimperialista que tiene un componente de solidaridad con Cuba, como tiene que ser cualquier actividad internacional hoy en medio de la barbarie que está sufriendo el pueblo cubano, y otra parte que es el homenaje a Lula. Eso va a ser los primeros días de diciembre".

Encuentro en Montevideo

De acuerdo a los organizadores, el Encuentro Internacional “Pueblos de las Américas por Paz, Democracia, Soberanía e Integración” da continuidad, entre otros, "al proceso abierto por la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos (Foz de Iguazú, febrero 2024), que reunió a más de tres mil militantes de movimientos sociales, sindicales y partidos políticos de la región y tuvo como resultado la formulación de una hoja de ruta prioritaria para la actuación conjunta de cara a la integración regional".

Durante dos días, y en espacios simultáneos y convergentes, la militancia sindical y de los movimientos sociales, partidaria, parlamentaria, así como representantes de gobiernos, de la academia y otros sectores, "compartirán diagnósticos, presentarán sus experiencias de organización y resistencia y definirán una agenda común para la actuación presente y futura".

Indican que estos espacios del encuentro "servirán para el intercambio sobre derecho de nuestros pueblos al desarrollo integral, economía social y solidaria, soberanía alimentaria, trabajo decente, derechos de las personas migrantes, transición justa, feminista y popular, ambientalismo y feminismo de clase, en un ambiente de celebración de la vida, la diversidad cultural, la solidaridad y la unidad de los pueblos".

Paralelamente, la Cumbre del Mercosur se desarrollará también en Montevideo entre el 4 y el 5 de diciembre.

Temas

Te puede interesar