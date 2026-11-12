Comienzan a regir el lunes los beneficios de la Ley de Empleo Integral

Está dirigida a quienes enfrentan mayores barreras de acceso a un empleo digno como personas jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, población afrodescendiente, personas con discapacidad, población trans, personas liberadas, así como padres y madres de hijos con discapacidad.

Primera etapa desde el lunes

La primera etapa de la plataforma Integra Empleo, enfocada en empresas interesadas en contratar personal mediante los incentivos previstos en la citada norma, de entre 25%y 80% de la remuneración, comenzará el lunes.

Se trata de una herramienta que permitirá gestionar solicitudes de subsidios e incentivos a la contratación establecidos en la ley, facilitará el acceso a beneficios y simplificará procedimientos. Agilizar trámites, mejorar la gestión de instrumentos disponibles y fortalecer el vínculo entre empresas y personas que procuran obtener un trabajo son las metas fijadas.

Castillo informó que el presupuesto para esta iniciativa es de unos U$S 10 millones y consideró que su alcance será amplio, tanto respecto a la convocatoria como a la cantidad de empleos.

Yo Estudio y Trabajo

Por otra parte, desde el miércoles 18 de noviembre a las 13:30 horas se abren las inscripciones del programa Yo Estudio y Trabajo, política pública que promueve la primera experiencia laboral formal de los jóvenes. La iniciativa, en su 15.ª edición, contribuye a compatibilizar el trabajo con la continuidad educativa.

El período de registro concluye el miércoles 25 de noviembre a las 23:59 horas y el sorteo se realizará el 1.° de diciembre a las 12:00 horas en la sede ministerial. La nueva normativa amplía la población destinataria, ya que contempla a jóvenes de entre 15 y 24 años.