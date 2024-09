Aparicio, Aparicio, te estoy buscando

Estaba como perro en cancha de bochas. Incluso en Montevideo, frente al monumento de Saravia. Llevó unos tacos tan altos que casi se cae cuando se le hundieron en el pasto.

Vamos a dejar para otro momento esa ponchada de setiembre en el Cerro de Lunarejo, donde hace 120 cayó Aparicio. Hay que leer un poco a los historiadores e incluso volver a escuchar los discursos de Wilson. “Fue el huelguista del pobrerío rural”, decía Wilson citando un autor argentino. Muchas cuadrillas iban encabezadas por un modesto gaucho y si algún estanciero había, andaba mezclado en la tropa. Los homenajes son de 4x4 y apero costoso.

Pero la presencia de Ripoll no la entendieron ni los propios dirigentes. ¿No era que no era blanca y por eso la sumaban? Ahora poncho y pingo… No, no va por ahí.

La noche en que se anunciaba la candidatura de Ripoll, bajo abucheos de los militantes presentes, el Frente festejaba la unidad. El abrazo entre Orsi y Carolina no tenía nada de marketing ni buscaba efecto publicitario alguno. Era lo que se había dicho desde el principio. Era lo que esperábamos todos los frenteamplistas que desde ese instante nos sentimos tan representados por uno como por la otra.

Todo esto pone muy nervioso al Partido Nacional de estos tiempos. No son los tiempos de Aparicio… ni los de Wilson.

Entonces se puso en actividad la “función echarle las culpas de todo a Wilson”. Cada vez hay más crímenes… la culpa es del Frente… Y ahora Ripoll no prende en la gente… y la culpa es del Frente. Ella misma salió a contraatacar. Dice que mientras el Partido Nacional tiene una sola fórmula, el FA tiene dos. Se refiere a los candidatos que la integran y la aceptación que ha tenido Blanca Rodríguez, candidata al Senado. Se queja de que el Pacha Sánchez y Blanca salgan mucho al interior juntos. ¡Que locura! Ojalá no quede un metro cuadrado del territorio al que no pueda llegar la fórmula. Lo que falta o lo que ya fue sembrado y hay que regar Pacha, Blanca, todos nosotros y expresiones de los distintos sectores.

La noticia de que Blanca se suma al esfuerzo sorprendió primero al país entero. Luego, le dio fuerza y energía a todos. Mal que le pese a Valeria de poncho blanco, su presencia es requerida en todo el país.

No entienden que ellos son un partido que, de ser canal de las grandes mayorías, ahora es chico. Se tiene que unir con sus adversarios de siempre (¿por qué no invitaron a Ojeda a Masoller?). Solos son pocos, con los demás partidos son una coalición. El FA es, además de colación de movimientos, organizaciones y partidos, una fuerza política.

Esa fuerza política tiene una fórmula presidencial. Pero decenas de equipos recorren el país apuntalando la fórmula. Yo mismo no soy ni fui candidato a nada. Me han hecho el honor de cerrar las listas de la 609. Un gesto, un símbolo. Nada más. Pero ello no fue obstáculo para que recorriera el país varias veces hablando con la gente, escuchándola.

No tomaron nota de que desde “el Frente te escucha” la estrategia de avance territorial es imparable. Ahora, decir que nosotros tenemos dos fórmulas, cuando tenemos una, de la que nos sentimos orgullosos, y el Partido Nacional ninguna que camine… Y en total la coalición de gobierno tiene cinco: de Delgado a Ojeda, de Mieres al Gral. Manini…

¿Nosotros tenemos más de una fórmula? ¡Por favor! A esta altura han perdido la cordura.

Creo que esta campaña ha visto cosas raras. Pero sostener que ellos tienen una sola fórmula y nosotros varias es un poco fuerte….

Les vamos a ganar solitos, sin alianzas a contrapelo que, como se nota en la campaña, tienen poco en común. Nosotros tenemos un sueño común y lo vamos a ver realizado.