El dentífrico no vuelve al pomo

Orsi se encerró en su laboratorio. Experimenta. En sus apuntes políticos tiene una frase escuchada a Mujica: “Los que te putean por izquierda no se van muy lejos; terminan votando al Frente Amplio”. Esa definición le permitía a Mujica recorrer un amplio espinel, con ademanes para todos lados, a tal punto que unos se acuerdan de una frase y otros se acuerdan de otra.