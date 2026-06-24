El dentífrico no vuelve al pomo

Orsi se encerró en su laboratorio. Experimenta. En sus apuntes políticos tiene una frase escuchada a Mujica: “Los que te putean por izquierda no se van muy lejos; terminan votando al Frente Amplio”. Esa definición le permitía a Mujica recorrer un amplio espinel, con ademanes para todos lados, a tal punto que unos se acuerdan de una frase y otros se acuerdan de otra.
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La biblia mujiquista les calza a los devotos, a los ayatolas de la atamos con alambre, a ortodoxos rusos, a los protestantes, a los hijos del Divino Señor o a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Mujica podía seducir a derecha e izquierda; Orsi no. Mujica tenía espalda; Orsi no. Mujica era un líder; Orsi no.
El presidente parece seducido por un concepto que ha desarrollado Ignacio de Posadas: “El Pacto de la Penillanura”. De Posadas lo critica, cuestiona esa suerte de “consensualismo” que existe entre izquierda y derecha en el Uruguay, en un país que he dado en llamar “El país de la bisectriz”.
Alguien ha convencido a Orsi de que, en tiempos de ira, su talante canario es lo mejor. Y lo expone a menudo. Pero esa rutina discursiva —impregnada en Torre Ejecutiva junto a actitudes genuflexas en distintos estamentos del Gobierno— puede ser peligrosa para la izquierda.
Puede pasar que la pasta de dientes salga del pomo y, como enseña la física de los dentífricos, pasta que sale es imposible que sea devuelta al pomo.