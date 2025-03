Hasta el último día haciendo daño

Entre los últimos modos de hacerse ver que tuvo este chiquilín caprichoso, está lo de haber vetado las invitaciones que el presidente electo hizo a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela; según él, porque no son demócratas. Curiosamente, lo dice el mismo que pocos días después envió a China toros reproductores de regalo para Xi Jinping y, antes había regalado una yegua al tirano de Qatar. No le cuestiono tales gestos; es más, yo también lo hubiera hecho; lo malo es que su actitud de condena a regímenes no democráticos dependa del interés económico.