Individualismo, diazepam y después

Voy a dibujar un marco de la cotidianidad contemporánea. 1) Las sociedades son mucho más heterogéneas. 2) Quedó atrás la homogeneización. Ford vendía solo autos negros, las mujeres se cortaban el pelo de una sola manera, creías que Picasso y un par más eran unos cracks y Los Beatles eran únicos. Ahora los hombres se pintan el pelo de lila o el mes que viene se rapan. 3) Ya no creo en un par de verdades; hay miles de verdades. En la política, en las artes y la música pasa lo mismo. Me gustan muchos. No hay referentes destacados. 4) No hay verdades absolutas y la confianza se dividió en mil pedazos. Las referencias están en continua disputa. 5) ¿Hay crisis de representatividad política? 6) ¿Las tensiones y la fragmentación política obedecen a esa realidad heterogénea, con gustos y pasiones amplios, diversos y extremadamente contradictorios? 7) ¿La contradicción, al final, es la reina de nuestra cotidianidad? 8) ¿Individuos en clave colectiva o individualismo extremo? 9) ¿Cuáles son los valores imperantes en las sociedades de la posverdad? 10) ¿No Te Va Gustar o Maluma? ¿Tini o Joan Baez? ¿Ismael Serrano o Trueno? 11) La inseguridad y la incertidumbre, ¿son padres y madres de las angustias? El aumento del consumo de antidepresivos, ¿a qué se debe?