Mundo fake

La socialdemocracia, en tanto aspiración colectiva de multitudes, sigue tan campante por el mundo (a diestra más que a siniestra), de oeste más que a este. En parte porque no todos los partidos comunistas entregaron el nombre original del partido de Rosa Luxemburgo y Lenin, Partido Obrero Socialdemócrata. El propio Lenin defendió el término original a mansalva cuando llamaba "socialtraidores", "socialchovinistas" o "socialimperialistas" a los sedicentes socialdemócratas. Y “puede ser positivo” el secuestro por los yanquis de un presidente de otro país, en caso de que además los yanquis tomen el poder, le llama un presidente del Cono Sur. ¿Milei? No: Orsi. No podría ser peor.

Por todo eso, desde que el mundo no es mundo, cada vez son más las "noticias" que tenemos que chequear y la mayoría resultan ser fake, falsas. Y digo que el mundo no es mundo porque siempre se dijo lo contrario: "Desde que el mundo es mundo", que en latín significa "Caelum, terra, mare et aer, caelumque sivelus; mundus est mundus", incluso cuando el "mundo", sustantivo para los latinos, era un plato orbitado por el sol y América no existía, pero mundus, adjetivo, en latín, significa "limpio". Immundus significa "mugriento".

"La historia mundial es un tribunal que juzga al mundo", decía Hegel, poniendo en tela de juicio si el mundo es limpio o es inmundo, pero aceptando que el mundo es mundo en sentido tautológico, sin recurrir a su homónimo adjetivo, aunque todavía no se hablaba de "mundialización", término que precedió a "globalización" en tiempos de unipolaridad.

Desde que el mundo no es mundo sino compartimentos estancos extremadamente desiguales, la manija corporativa mediática "occidental" (el poder blando en que todavía prevalece USA) es la única ventaja comparativa que lleva la producción de fake news, el imperio de las mentiras. Rápidamente decaen, pero no hay que darlos por vencidos. Siempre les quedan las ojivas nucleares con su doctrina de ataque preventivo.