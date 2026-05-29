Réquiem para Julio Trotta

"¡Qué rigor!", alcancé a decirle tras esperar su salida de camarines para conocerlo y felicitarlo. Después tuve el placer de compartir ese rigor en dos trabajos, Amor de don Perlimplín con Belisa en su Jardín, de García Lorca, que había montado en Posadas y la que estrenamos el 17 de mayo en espacio La Huella, José y Federico. Este domingo tuvimos función de José y Federico. Otra sala llena con intenso aplauso de todos de pie y una presencia muy especial, Catherina Pascale. Julín estaba muy contento el lunes de noche cuando se despidió de su compañero, Antonio, que iba a cantar en Fidelio en el Sodre. Al volver, Antonio lo encontró muerto, sentado en la silla frente al televisor encendido, con la estufa encendida. Tenía 80 años y hasta el último día (yo lo vi, reí, canté y me emocioné con él el día anterior) parecía físicamente un pibe, casi un adolescente. Murió igual que Charlie Parker, digo yo, sin enterarse. Y digo también que tampoco se enteró de la muerte. El réquiem preferido de Julio Trotta es el de Brahms. “Mejor que éste, sólo el silencio”.