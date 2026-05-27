Julio Trotta, un hombre de teatro hasta el final

Con el paso de los años, encontró en la dirección teatral un territorio fértil para desplegar una mirada artística singular, caracterizada por la profundidad emocional de sus puestas y por un enfoque sensible sobre los conflictos humanos y políticos. Obras como Las preciosas ridículas, La casa de Bernarda Alba, Una vida color topacio, El lado de Guermantes, Desdibujando a Marisa y Pocas palabras —esta última presentada también en Argentina— forman parte de un legado escénico marcado por la búsqueda estética y el compromiso intelectual.

Trotta entendía el teatro como un acto de resistencia cultural frente a la superficialidad del entretenimiento masivo. Esa convicción lo acompañó hasta sus últimos días.

El último aplauso y una despedida cargada de afecto

El pasado 17 de mayo se estrenó en La Huella José y Federico, la última obra dirigida por Trotta. El unipersonal, escrito y protagonizado por José Luis Olascuaga, explora la relación entre Federico García Lorca y José Bergamín, atravesando temas como la memoria, la política y la cultura.

La despedida del director generó múltiples mensajes de reconocimiento dentro del ambiente artístico. La productora We! Producciones recordó a Trotta como una figura de enorme generosidad humana y artística. “La tormenta fue muy grande, pero él, con su elegancia infinita y su apoyo incondicional, siempre nos sostuvo”, expresaron en redes sociales.

También destacaron el simbolismo de sus últimos días: “Nuestro único consuelo es saber que tus últimos días te abrazaron dentro de un teatro, tu más grande y puro amor”.

Embed - We Producciones on Instagram: "Si hoy estamos acá, de pie y escribiendo estas líneas, es porque hubo alguien que lo dio absolutamente todo por nosotros los WE. Y cuando decimos todo, es porque la tormenta fue MUY GRANDE, pero él, con su elegancia infinita y su apoyo incondicional, siempre nos sostuvo y nos decía: «Tienen que seguir; el teatro es parte de nuestros cuerpos y, sin duda alguna, el alma de la cultura». ¡Cuántas veces caímos! Pero él siempre se la jugó por nosotros, sin pedir nada a cambio. Le debemos tanto es imposible compensar con palabras tanto amor entregado por él y por su gran compañero de vida, Antonio Moreira. Por eso, creemos que la única manera de intentar devolverles algo es diciéndote Gracias, Julito Trotta El camino que nos toca transitar de aquí en más se sientedifícil. Nuestro único y consuelo es saber que tus últimos días te abrazaron dentro de un teatro, tu más grande y puro amor. Seguiremos adelante buscando el rumbo, guiados por los lindos momentos vividos en este lugar: el refugio donde compartimos ensayos, desvelos, sueños y horas enteras buscando una salida. Nos quedan grabadas las reuniones con muchos elencos , las juntadas eternas planeando utopías, las discusiones apasionadas y esos abrazos que lo curaban todo. La verdad más absoluta es que nada de esto hubiera existido sin vos. Hoy nos queda una obra pendiente por estrenar, y esa promesa la mantendremos viva. Se nos parte el corazon despedirte, Julito, pero nos sostiene la certeza de que nos volveremos a encontrar. Absolutamente todos, los que hoy estamos acá, los que ya partieron y cada una de nuestras familias, te queremos profundamente. Volá, volá bien alto…Que el cielo entero es ahora tu nuevo escenario. Q.E.P.D. JULIO TROTTA ¡Nuestro aplauso eterno, de pie, y simplemente... GRACIAS! 25/05/ 2026" View this post on Instagram

La Sociedad Uruguaya de Actores lo definió como “un camino artístico caracterizado por el compromiso”, una síntesis precisa para una trayectoria que atravesó décadas de creación, formación y militancia cultural.

Embed - SUA on Instagram: "Despedimos con un apretado aplauso al director,actor,docente Julio Trotta que se fue dejándonos un camino artístico caracterizado por el compromiso. Abrazo apretado a familia y amigos. La cremación es mañana miércoles 10.15 am En Los Fresnos, Ruta 101, km 24 101, Gral. Líber Seregni, Departamento de Canelones" View this post on Instagram

Semblanza: el teatro como forma de resistencia

Hablar de Julio Trotta es hablar de una generación de artistas que entendió el teatro como herramienta de transformación social y refugio colectivo. Su figura trascendió los escenarios: fue también formador, impulsor de nuevos talentos y defensor incansable de la creación independiente.

Lejos de las lógicas comerciales, Trotta apostó siempre por un teatro capaz de interpelar al público, de abrir preguntas y de sostener la memoria cultural. Su trabajo se distinguió por la sensibilidad, la rigurosidad y una profunda humanidad que quienes trabajaron con él recuerdan como una marca indeleble.

Su partida deja un vacío en la cultura uruguaya, pero también una obra viva, construida a lo largo de décadas de entrega silenciosa y apasionada. Hasta el final, Julio Trotta eligió estar allí donde siempre perteneció: en un teatro, entre luces, palabras y aplausos.