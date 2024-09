Revueltos, pero no juntos

Sobran, por dar un ejemplo, vehículos oficiales de jerarcas cuya función no amerita que se los asignemos. Sólo el exministro de Defensa, Javier García, comprometió al país con unos 300 millones de dólares entre aviones Hércules, aviones de guerra Tucano, metralletas y patrullas transoceánicas, por ahora en stand by y en medio de otra negociación cuestionable. Algunos de estos gastos son necesarios; pero no más importantes que volcar todos los esfuerzos a la infancia vulnerable.