Las ventajas geográficas y logísticas del Puerto de Montevideo condicionaron una pasmosa inercia para concretar una nueva terminal portuaria capaz de recibir buques de gran calado, lo que desde hace un par de décadas se establece en torno a los 20 metros de profundidad, como mínimo.

Las claves de un puerto de aguas profundas en Uruguay pasan por dos aspectos primordiales y condicionantes de su real viabilidad que vaya más allá de las buenas intenciones y los discursos en los que parece que estamos haciendo algo. Esas dos variables son su ubicación geográfica y las cargas reales y posibles de lo que se denomina su "Hinterland".

Un lugar en el mundo

El punto en el que convendría construir un PAP exige un análisis que, paradójicamente, no sólo tome en cuenta la profundidad de las aguas sobre las que establecer los muelles, sino todo un conjunto de elementos en tierra firme que también tienen su importancia. Porque ya no queda duda sobre la necesidad de comprender los impactos ambientales que, si no se toman en cuenta, terminan saliendo caro para la vida humana, la fauna y todo el entorno ecosistémico de un territorio. También sobre la relación de costos y beneficios respecto a otras actividades con las que el territorio está en disputa, sobremanera, con el turismo, no solo el que llega del exterior en temporada alta sino valorando la costa como lugar de residencia cotidiana todo el año.

La elección de un punto debe analizar múltiples variables que no pueden ni deben ser minimizadas, así como tampoco es recomendable la toma de decisiones sin información de calidad, o la elección de tal o cual lugar en función de lo que ya existe, por ejemplo, algún camino vecinal entre rutas que se encuentre cercano y termine definiendo una zona por tomar ese elemento aislado sin valorar otras alternativas.

Aunque parezca mentira, eso ya sucedió cuando durante el gobierno de Mujica tomó la decisión, nunca concretada, de elegir la zona de El Palenque para expropiarla, cuando los informes técnicos alertaban de varias inconveniencias o de tener que realizar estudios más rigurosos.

Apuntes sobre la isobata

El lecho marino cercano a las costas es parte de la Plataforma Continental y tiende a ser una pendiente que gana profundidad mar adentro. La isobata es una suerte de sinuosas líneas imaginarias trazadas sobre puntos en los que se mide cierta profundidad paralela a la costa, aunque establece zonas con bolsones de profundidades distintas que las interceptan.

Se ha hablado mucho de la profundidad de 20 metros cercana a la zona de El Palenque. Sin embargo, ¿es frente a El Palenque donde se encuentra esa profundidad más cercana a la costa? Si uno se remite al informe del Ing. Ismael Piedra-Cueva, elevado a la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) creada por el decreto 395/011 fechado el 14 de junio de 2011, e integrado a su informe final de 2012, la conclusión fue que solo se puede saber realizando los estudios batimétricos pertinentes. Se dice que allí la isobata de 20 metros (la línea que marca esa misma profundidad de un lecho marino) es probable que se encuentre a unos 3,5 kilómetros de la costa. Sin embargo, es tanto o más probable que frente al balneario Puerta del Sol (10 kilómetros al Este de El Palenque) sea igual o algo menor.

Según el estudio de la Armada Nacional, realizado por su Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Metereología (SOHMA) y difundido en su publicación Nro. 14B de agosto de 2023: "El punto más hacia el Este fue el balneario La Paloma, en las costas de Rocha. Ésta zona corresponde a la costa Atlántica del Uruguay. El equipo se fondeó al ENE del balneario y aproximadamente a 2 millas náuticas de la costa. La profundidad del sitio es de 20 metros, siendo el punto más profundo estudiado". Si bien el estudio medía corrientes, estableció en ese punto la profundidad del lecho marino. Es necesario saber qué estudios batimétricos existen en la costa o si es necesario realizarlos para establecer con exactitud las isobatas a considerar.

Se ha justificado la isobata de 20 metros por el mayor calado de los buques. Si no, hay que dragar un canal de acceso que encarece por costos extras (dragado, prácticos o remolcadores) aparte de los peligros de maniobrar grandes buques por canales estrechos. Un puerto que los minimice será más competitivo.

Sin embargo, el proyecto Aratirí, al final inconcluso y que terminó mostrando su falsa apariencia de proyecto productivo para solo ser un típico negocio de lo que se denomina "minería de papel" proponía para su terminal exclusiva a construir en balneario La Angostura, un muelle ubicado a 2,5 kilómetros de la costa y dragar un canal de acceso de casi 10 kilómetros de largo hasta la isobata de 20 metros en ese lugar. Ese dragado inicial lo evaluaba en 70 millones de dólares y su mantenimiento anual en 8 millones. Y ese costo era totalmente absorbido por Aratirí para una sola terminal.

Esto indica que un gran puerto multipropósito puede pagar el costo de dragado de un canal de acceso y, por lo tanto, la elección del lugar donde instalarlo no necesariamente se tiene que reducir a las zonas donde la isobata elegida está más cercana.

¿Pero acaso la isobata de 20 metros es la única a considerar? Si se analiza la evolución de los cargueros en los últimos 25 años, se pasó de los 13 metros de calado a los de 18,5 metros y algunos con más. ¿Quién se anima a decir que son el fin de la historia?

Brasil construyó en los últimos años un puerto, el Porto do Açu al nordeste de Río de Janeiro, con una profundidad de 25 metros. Entonces, pensar nuestro puerto con un horizonte a largo plazo es imprescindible. Eso requiere, por ejemplo, analizar dónde está la isobata de 25 y la de 30 metros y así impedir que el puerto de aguas profundas pierda en pocos años el gran aporte competitivo que lo fundamenta o quede más caro por tener que dragar y mantener un canal de acceso de varios kilómetros hasta otra isobata más profunda que no se tomó en cuenta.

Con el agravante de ocupar un lugar para un puerto porque allí no necesita un canal dragado cuando en poco tiempo sí lo necesitaría y habiendo descartado otros sitios posibles precisamente por esa supuesta necesidad. Por eso hoy es imprescindible transparentar un estudio del fondo marino midiendo las isobatas sobre la costa entre los dos cabos mencionados.

Pero a su vez, aun por los 20 metros de profundidad, la zona de El Palenque, incluso todo el arco La Pedrera-Cabo Polonio, no son los únicos lugares que surgen de esa comparación. En las cercanías de José Ignacio o entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha (precisamente donde Costantini tiene su emprendimiento o muy cerca y donde pretenden ubicar un aeropuerto) son sitios con esa isobata a una muy similar distancia.

Esto no quiere decir que el puerto debería ser construido allí, pero pone en evidencia la multiplicidad de factores que hay que estudiar sin imponer algunos que se magnifican. Y si se descartan algunos sitios por algunas causas, se debería aplicar la misma lógica sobre los demás. Por ejemplo, el desarrollo potencial de algunas franjas costeras.

Otro tanto vale para el camino municipal que empalma las rutas 9 y 10 y que ha tenido una valoración extraordinaria, por ejemplo, para determinar el área de expropiación sobre la zona de El Palenque, Mar del Plata y el balneario San Francisco. La enorme inversión de un puerto como el que se propone no debería estar condicionada por un camino ya existente. Debería ser al revés. El mejor lugar para el puerto debería definir las necesidades de conectividad que requiera y construirlas.

Las cuentas claras

Una de las posibles razones para ubicar un puerto frente a la isobata de 20 metros más cercana o donde ya existe un camino posible de ensanchar para utilizarlo como única entrada al puerto, es que sin duda reducen los costos de todo el proyecto. Pero, ¿ese ahorro es para nuestro país o es para el inversor y gestor privado que se busca para que construya la obra? Porque hay que recordar que en aquellos años de gobierno de Mujica se le ofreció a China construirlo y quedarse con su administración por varias décadas. Los chinos contestaron que una empresa china especializada, y vaya si las tienen, podía construirlo cobrando en metálico por la obra pero que no les interesaba administrarlo.

Es obvio que cualquier reducción de costos es un elemento que podría hacer más atractivo para los grandes inversores internacionales. Sin embargo, ¿ese es el factor determinante para que un gran inversor (o un consorcio) decida invertir? Para poder evaluar esto de manera seria, habría que comparar distintas locaciones y sus posibles costos de construcción referidos a la infraestructura a construir en el mar y a las requeridas en tierra, para poder determinar sus valores realmente comparables.

Solo así el Uruguay podría decidir si acaso es mejor abaratar costos a inversores extranjeros o elegir un territorio para el puerto que, aunque sea más caro para los inversores, sea mucho más conveniente para la sociedad uruguaya en su conjunto.

Porque, además, las razones para realizar tales decisiones no son solo económicas, en su sentido más economicista, sino económicas en su sentido integral, que son mucho más profundas y deben estar unidas a otras variables y factores imprescindibles de poner en la balanza.

En la próxima columna trataré de adentrarme en el Hinterland de un puerto de aguas profundas en nuestro país y en el problema de las cargas reales para que una inversión de este tipo sea viable. De hecho, la declaración de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, al anunciar este revival portuario, dejó en claro la necesidad de actualizar los estudios realizados en 2012, entre ellos, los que puedan auscultar y medir las posibles cargas a manejar y que son condición sine qua non para que un puerto de aguas profundas deje de ser esa ilusión tan ilusoria.