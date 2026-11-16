De ninguna manera voy a cuestionar a Pedro Bordaberry y Luis Alberto Lacalle por su adhesión a la Iglesia católica apostólica romana; pero permítanme algunas reflexiones sobre los gestos de ambas figuras políticas que se hicieron públicos. Obviamente, me refiero al senador del Partido Colorado de postrarse ante el Papa y al frustrado intento del expresidente blanco de besar el anillo del pontífice.

Lo primero que rechina es comparar el fervor religioso que algunos derechistas suelen mostrar públicamente mientras que sus vidas políticas han sido marcadas por la promoción o defensa de cosas para nada cristianas. El punto es que el cristianismo bien entendido no es solo una concepción teológica, sino un modo de vida basado en principios como la solidaridad, la rectitud y la defensa de los más humildes.

De todas formas, el punto es otro; y trata de lo que hay detrás de ciertas costumbres. Vamos por partes.

Rituales humillantes y códigos mafiosos

A través de los siglos, en la historia del papado se mezclaron símbolos y rituales religiosos del cristianismo primitivo con otros propios de las cortes imperiales y monárquicas.

El nombre tradicional del Anillo de San Pedro es Anillo del Pescador (Anulus Piscatoris). Su significado religioso procede de San Pedro, el apóstol pescador, a quien Jesús le encomendó una misión especial, según la novela mitológica conocida como Biblia. El anillo representa la continuidad de la misión de Pedro en sus sucesores, los papas.

La primera referencia documental conocida es de 1265, durante el pontificado de Clemente IV. En una carta, el Papa menciona el uso del sello del Pescador para autenticar su correspondencia privada. A partir del siglo XV también se utilizó para sellar documentos pontificios oficiales. O sea que, originalmente, no era un símbolo o una vía de adoración al Papa, sino un instrumento de autenticación y una insignia de su autoridad.

En algún momento a alguien se le ocurrió besarle el anulus a un pontífice y, mucho después, aquel ritual de reverencia se extendió también a los obispos. También fue de estilo en la mafia italiana.

En junio de 2017, cuando fue detenido el jefe mafioso calabrés Giuseppe Giorgi, algunas personas que lo rodeaban le besaron la mano. El gesto no era una simple cortesía: representaba reconocimiento de autoridad y sumisión.

Había otros besos con significados diferentes:

En la frente: reconocimiento o legitimación de un nuevo jefe.

En las mejillas: fraternidad y pertenencia.

En la boca: alianza, fidelidad y compromiso de silencio, según determinados rituales.

En la mano: respeto y subordinación ante una autoridad.

Estos códigos están documentados en investigaciones sobre Cosa Nostra y otras organizaciones criminales italianas. Sin embargo, en 1995 se difundieron informaciones sobre una decisión de esta organización de abandonar los saludos mediante besos para dificultar la identificación de sus integrantes por parte de policías e infiltrados.

¿De dónde viene la costumbre de postrarse ante el Papa?

Esta costumbre es anterior a la aparición del Anillo del Pescador y tiene varios antecedentes históricos.

Era tradición en el Imperio romano y bizantino y en las cortes de Persia y China. En la Antigüedad, postrarse ante un emperador, inclinarse profundamente o besar sus pies en señal de sumisión absoluta, humillándose, eran gestos de reconocimiento de autoridad. Cuando el cristianismo se convirtió en una religión imperial, parte de ese lenguaje ceremonial pasó a las instituciones eclesiásticas.

En el ceremonial, vestimenta y rituales, la Iglesia católica siempre ha sido más monárquica que cristiana.

Hay testimonios históricos de emperadores que se postraron ante pontífices: En el siglo VI, el emperador Justiniano I habría realizado una reverencia de este tipo ante el papa Agapito I (535-536) y, mucho después, en 711, el emperador Justiniano II habría besado los pies del papa Constantino I (708-715).

Durante el siglo IX, también existen registros de ceremonias en las que autoridades civiles y religiosas besaban los pies del pontífice. La costumbre de besar los pies del Papa está documentada, por lo menos, desde el siglo VIII.

Costumbres anticristianas

Tomando en cuenta al Nuevo Testamento, lo que habría predicado con el ejemplo Jesús era exactamente lo opuesto a lo que puso en práctica la Iglesia.

Según el Evangelio de Juan (13:1-17) Jesús lavó los pies a sus doce apóstoles durante la Última Cena. Entre ellos estaban Judas Iscariote, quien posteriormente lo traicionaría, y Simón Pedro, que inicialmente se resistió a que Jesús le lavara los pies. Cuando Pedro protestó (Juan 13:8), Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo».

Después de lavarles los pies, explicó el significado de su gesto: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros».

¿Qué simbolizaba ese acto? En aquella época, lavar los pies de otra persona era una tarea propia de los sirvientes, debido al polvo de los caminos y al uso de sandalias. Jesús invirtió deliberadamente la jerarquía: el maestro se arrodilló ante sus discípulos para servirlos.

La enseñanza era profundamente significativa: la verdadera grandeza no consiste en exigir que los demás se inclinen ante uno, sino en ponerse al servicio de los demás.

La humillación ante la autoridad

La teología católica distingue entre:

Adoración (latría): reservada exclusivamente a Dios.

Veneración (dulía): honor religioso que se atribuye a los santos.

Respeto a la autoridad eclesiástica: reconocimiento de la función del Papa como sucesor de Pedro.

La costumbre de besar el anillo también se extendió a los obispos, que llevan anillos como insignia de su ministerio. Antes del Concilio Vaticano II era habitual que sacerdotes y laicos besaran el anillo episcopal al saludar a un obispo; pero con el tiempo, esa práctica se volvió menos frecuente.

Un católico no está obligado a arrodillarse ante el Papa, besarle el anillo ni postrarse ante él. De hecho, hubo papas que intentaron reducir estas manifestaciones. El Papa Francisco en varias ocasiones retiró su mano para evitar que los fieles le besaran el anillo, especialmente durante las recepciones públicas. Lo mismo que hizo León XIV con Lacalle I.

El papado desarrolló a lo largo de los siglos dos dimensiones: la dimensión religiosa (el Papa como obispo de Roma y sucesor de Pedro) y la dimensión política e institucional, ya que, durante siglos, el Papa también fue soberano territorial, jefe de los Estados Pontificios y una figura central de la diplomacia europea.

La segunda dimensión incorporó ceremonias de las cortes imperiales: tronos, coronaciones, besamanos, genuflexiones y protocolos de homenaje.

El Anillo del Pescador tiene un fundamento simbólico cristiano y una historia documental medieval. En cambio, la postración y el beso de los pies tienen antecedentes mucho más antiguos en las ceremonias de las monarquías e imperios. La distinción permite comprender cómo una institución religiosa fue incorporando, a lo largo de su historia, elementos ceremoniales del poder político.

¿En qué momento el obispo de Roma pasó de ser considerado un servidor de la comunidad cristiana a recibir ceremonias de reverencia propias de un emperador? Y no me refiero con esto al Papa que acaba de visitarnos, y menos aún a Francisco.

León XIV nos alegró el alma, incluso a los agnósticos, cuando desde una altura intelectual y moral inaccesible para Javier Milei pulverizó sus ideas libertarias. Sin nombrar al presidente argentino, condenó su falta de empatía con los más necesitados y el recorte de recursos destinados a las personas discapacitadas. No fue una buena semana para el presidente que poco tiempo atrás, con los ojos inyectados en sangre, catalogó al Papa como “el representante del maligno en la Tierra”.

Quizá creyentes y no creyentes podríamos ponernos de acuerdo en un punto: si cristianismo es sinónimo de solidaridad y el liberalismo económico es sinónimo de egoísmo, nadie que se diga cristiano debería votar a un libertario.

Como sea, besar el anillo o arrodillarse ante otro mortal son costumbres monárquicas que debieran abandonarse en aras de la evolución de la dignidad humana.