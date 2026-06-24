Comienza a definirse los primeros grupos del Mundial

Por otro lado, el choque entre qataríes y bosnios definirá quien será el tercero y en caso de que en el otro encuentro haya un ganador, quien triunfe en Seattle será el segundo del grupo por lo que clasificará.

Grupo C

Con tres equipos en carrera y uno eliminado, los partidos que definirán este grupo comenzarán a las 19:00 horas. En Miami Brasil se enfrentará a Escocia mientras que en Atlanta, Marruecos chocará ante la eliminada Haití.

El grupo tiene a Marruecos y Escocia líderes con cuatro puntos, Brasil aparece con tres puntos mientras que Haití no ha sumado unidades. Por lo tanto, Marruecos empatando o ganando clasificará a la siguiente fase mientras que el resultado de Escocia y Brasil definirá quien se sumará a la siguiente fase.

Quien culmine tercero (que puede ser Marruecos, Escocia o Brasil) tiene muy altas probabilidades de entrar como uno de los mejores terceros del Mundial.

Grupo A

A las 22:00 horas se va a cerrar la jornada con dos partidos. México se enfrentará en el Estadio Azteca a República Checa, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur se medirán en Guadalajara.

México tiene seis unidades y aseguró terminar como el líder del grupo. Con tres unidades aparece Corea del Sur mientras que República Checa y Sudáfrica tienen una sola unidad.

Por lo tanto, el partido entre surcoreanos y sudafricanos definirá quien será el segundo del grupo al tiempo que República Checa puede acceder a ese lugar si derrota a México por una diferencia mayor a la supuesta victoria de Sudáfrica ante Corea del Sur.