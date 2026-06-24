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por seguir en carrera

Comienza a definirse los primeros grupos del Mundial

Este miércoles conoceremos seis clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial, dónde México es, de los que juega hoy, el único con lugar asegurado.

Se definen los primeros grupos del Mundial.
Se definen los primeros grupos del Mundial. FIFA
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Con seis partidos a lo largo de la jornada de este miércoles, se estarán cerrando cuatro grupos del Mundial en el que conoceremos nuevos clasificados para la fase final del torneo. Repasamos los partidos y cómo está cada uno de los grupos en juego.

Grupo B

Los partidos de este grupo comenzarán a las 16:00 horas. En Vancouver, Canadá enfrentará a Suiza mientras que Bosnia y Herzegovina jugará ante Qatar en la ciudad de Seattle.

Actualmente el grupo tiene a Canadá y Suiza como líderes con cuatro unidades, mientras que tanto Bosnia y Herzegovina como Qatar marchan con una unidad. Es por esto, que el empate entre canadienses y suizos clasificarán ambos a la siguiente fase. En caso de haber un ganador, lo hará como líder.

Por otro lado, el choque entre qataríes y bosnios definirá quien será el tercero y en caso de que en el otro encuentro haya un ganador, quien triunfe en Seattle será el segundo del grupo por lo que clasificará.

Grupo C

Con tres equipos en carrera y uno eliminado, los partidos que definirán este grupo comenzarán a las 19:00 horas. En Miami Brasil se enfrentará a Escocia mientras que en Atlanta, Marruecos chocará ante la eliminada Haití.

El grupo tiene a Marruecos y Escocia líderes con cuatro puntos, Brasil aparece con tres puntos mientras que Haití no ha sumado unidades. Por lo tanto, Marruecos empatando o ganando clasificará a la siguiente fase mientras que el resultado de Escocia y Brasil definirá quien se sumará a la siguiente fase.

Quien culmine tercero (que puede ser Marruecos, Escocia o Brasil) tiene muy altas probabilidades de entrar como uno de los mejores terceros del Mundial.

Grupo A

A las 22:00 horas se va a cerrar la jornada con dos partidos. México se enfrentará en el Estadio Azteca a República Checa, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur se medirán en Guadalajara.

México tiene seis unidades y aseguró terminar como el líder del grupo. Con tres unidades aparece Corea del Sur mientras que República Checa y Sudáfrica tienen una sola unidad.

Por lo tanto, el partido entre surcoreanos y sudafricanos definirá quien será el segundo del grupo al tiempo que República Checa puede acceder a ese lugar si derrota a México por una diferencia mayor a la supuesta victoria de Sudáfrica ante Corea del Sur.

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