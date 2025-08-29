Con la frente en alto: Uruguay cayó ante EE.UU y se despidió de la AmeriCup

De allí en adelante con la presencia de Vescovi desde la conducción aparecieron algunas anotaciones para terminar el primer cuarto solo tres detrás 18-15.

El segundo parcial encontró a un equipo rival jugando mucho uno por uno, pero además eficaz desde la línea de tres puntos con Speedy Smith y Javonte Smart para abrir ocho (29-21).

Un triple de Vescovi, un doble de Serres, Luciano asistiendo y la defensa en todo su esplendor, cerraron el primer tiempo con Uruguay arriba. Una nueva técnica a la banca el libre de Fitipaldo, más un doble de Bianchi y los de Jauri al descanso siete arriba 45-38.

No pudo aguantarlo

Todo lo positivo con que se cerraron los diez minutos anteriores, comenzaron adversos en el tercer chico, ya que los norteamericanos consiguieron un rápido 10-2 para colocarse 48-47 adelante, con triples de Javonte Smart y dobles cercanos de Cavanaugh.

Uruguay no se daba por vencido y logró reaccionar con Vescovi en la individual, más alguna aparición de tres de Joaquín Rodríguez que volvieron a paonero a los celetes a tres rumbo al cuarto final (63-60).

Smart era la manija de los dirigidos por Stephen Silas que con un rápido 7-2 se fueron adelante por 70-62, una distancia de ocho con la que llegaron al último cuarto.

Triples rápidos y mal tirados, apuros innecesarios y tan solo cuatro puntos anotadores en seis minutos, más un rival que ganó en los rebotes ofensivos ampliaron todo a diez (74-64).

Ya el duelo estaba cuesta arriba y el rival de turno lo aprovechó para cerrarlo 83-70, una diferencia de trece unidades, quizás excesiva, pero acorde a los escasos diez puntos del tramo final.