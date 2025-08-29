Con la frente en alto: Uruguay cayó ante EE.UU y se despidió de la AmeriCup

Uruguay, luchó, dio peleo pero no pudo al caer derrotado 83-70 ante Estados Unidos en los cuartos de final de la AmeriCup que se está realizando en Managua, Nicaragua, y se despidió de la competencia.
El partido comenzó con los norteamericanos colocando un rápido 8-2, basado en el juego interno y con la obtención de algunos rebotes ofensivos. Pero los celestes ajustaron en defensa y con una buena movilidad del balón fueron acortando apoyados en cinco puntos de Emiliano Serres.
De allí en adelante con la presencia de Vescovi desde la conducción aparecieron algunas anotaciones para terminar el primer cuarto solo tres detrás 18-15.
El segundo parcial encontró a un equipo rival jugando mucho uno por uno, pero además eficaz desde la línea de tres puntos con Speedy Smith y Javonte Smart para abrir ocho (29-21).
Un triple de Vescovi, un doble de Serres, Luciano asistiendo y la defensa en todo su esplendor, cerraron el primer tiempo con Uruguay arriba. Una nueva técnica a la banca el libre de Fitipaldo, más un doble de Bianchi y los de Jauri al descanso siete arriba 45-38.
No pudo aguantarlo
Todo lo positivo con que se cerraron los diez minutos anteriores, comenzaron adversos en el tercer chico, ya que los norteamericanos consiguieron un rápido 10-2 para colocarse 48-47 adelante, con triples de Javonte Smart y dobles cercanos de Cavanaugh.
Uruguay no se daba por vencido y logró reaccionar con Vescovi en la individual, más alguna aparición de tres de Joaquín Rodríguez que volvieron a paonero a los celetes a tres rumbo al cuarto final (63-60).
Smart era la manija de los dirigidos por Stephen Silas que con un rápido 7-2 se fueron adelante por 70-62, una distancia de ocho con la que llegaron al último cuarto.
Triples rápidos y mal tirados, apuros innecesarios y tan solo cuatro puntos anotadores en seis minutos, más un rival que ganó en los rebotes ofensivos ampliaron todo a diez (74-64).
Ya el duelo estaba cuesta arriba y el rival de turno lo aprovechó para cerrarlo 83-70, una diferencia de trece unidades, quizás excesiva, pero acorde a los escasos diez puntos del tramo final.