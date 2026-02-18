Concurso voluntario de acreedores de Produits de France S.A.S.

2. Origen del Conflicto: La empresa incumplió una emisión de obligaciones negociables realizada en octubre de 2024, que ofrecía un interés del 8% anual en unidades indexadas (UI) a través de la plataforma Crowder.

3. Medidas Judiciales: El Juez Letrado de Concurso de 1º Turno decretó el concurso voluntario, suspendiendo la legitimación de la empresa para disponer de sus activos y designando a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como síndico para supervisar el proceso.

4. Situación de los Empleados: Se ha informado que, a pesar del concurso, los locales de la empresa buscan continuar operando con normalidad. Los empleados tienen prioridad de cobro, respaldados por el Fondo de Garantía del Banco de Previsión Social (BPS).

5. Junta de Acreedores: Se ha convocado a una junta de acreedores para el jueves 6 de agosto, donde se discutirán los términos de la reestructuración y las opciones disponibles para los acreedores.

Este concurso voluntario representa un intento por parte de Produits de France S.A.S. de reestructurarse y recuperar su viabilidad financiera, buscando mantener sus operaciones y el empleo en el sector gastronómico a pesar de los desafíos que enfrenta.