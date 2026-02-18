Hacete socio para acceder a este contenido

Concurso voluntario de acreedores de Produits de France S.A.S.

El concurso de acreedores voluntario es un proceso legal que permite a una empresa insolvente solicitar a un juez la protección para reestructurarse.

La justicia uruguaya decretó el 6 de febrero de 2026 el concurso de acreedores voluntario de Produits de France S.A.S., empresa propietaria de las marcas gastronómicas Saint Germain y Piazza Italia. Esta decisión se tomó luego de que la compañía incumpliera con los pagos de intereses y capital a inversores a través de la plataforma de crowdfunding Crowder, acumulando una deuda declarada de*USD 1,6 millones.

El concurso de acreedores voluntario es un proceso legal que permite a una empresa insolvente solicitar a un juez la protección para reestructurarse y cumplir con sus obligaciones hacia los acreedores. A través de esta figura, la compañía busca reorganizar su situación financiera sin recurrir a la liquidación de sus activos. En este contexto, Produits de France S.A.S. enfrenta problemas de rentabilidad estructural a pesar de haber reportado un crecimiento previo en ventas.

Detalles Clave del Proceso:

1. Situación de la Empresa: A pesar de operar exitosamente con marcas como Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia, la firma ha experimentado problemas de rentabilidad, resultando en deudas significativas con inversores y proveedores.

2. Origen del Conflicto: La empresa incumplió una emisión de obligaciones negociables realizada en octubre de 2024, que ofrecía un interés del 8% anual en unidades indexadas (UI) a través de la plataforma Crowder.

3. Medidas Judiciales: El Juez Letrado de Concurso de 1º Turno decretó el concurso voluntario, suspendiendo la legitimación de la empresa para disponer de sus activos y designando a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como síndico para supervisar el proceso.

4. Situación de los Empleados: Se ha informado que, a pesar del concurso, los locales de la empresa buscan continuar operando con normalidad. Los empleados tienen prioridad de cobro, respaldados por el Fondo de Garantía del Banco de Previsión Social (BPS).

5. Junta de Acreedores: Se ha convocado a una junta de acreedores para el jueves 6 de agosto, donde se discutirán los términos de la reestructuración y las opciones disponibles para los acreedores.

Este concurso voluntario representa un intento por parte de Produits de France S.A.S. de reestructurarse y recuperar su viabilidad financiera, buscando mantener sus operaciones y el empleo en el sector gastronómico a pesar de los desafíos que enfrenta.

