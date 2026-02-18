La justicia uruguaya decretó el 6 de febrero de 2026 el concurso de acreedores voluntario de Produits de France S.A.S., empresa propietaria de las marcas gastronómicas Saint Germain y Piazza Italia. Esta decisión se tomó luego de que la compañía incumpliera con los pagos de intereses y capital a inversores a través de la plataforma de crowdfunding Crowder, acumulando una deuda declarada de*USD 1,6 millones.
Concurso voluntario de acreedores de Produits de France S.A.S.
El concurso de acreedores voluntario es un proceso legal que permite a una empresa insolvente solicitar a un juez la protección para reestructurarse.