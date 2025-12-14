Hacete socio para acceder a este contenido

desarrollo

Conectividad para todos: Antel avanza con la fibra óptica en localidades del interior

La iniciativa forma parte de un plan que continuará en Porvenir, Paysandú, y que prevé llegar a todas las localidades con más de 500 habitantes.

Antel inauguró servicios en Villa Soriano.

 Presidencia
Antel inauguró la primera fase del servicio de fibra óptica en viviendas y en la escuela técnica de UTU de Villa Soriano, tras una inversión que supera los U$S 500.000. La iniciativa forma parte de un plan que continuará en Porvenir, Paysandú, y que prevé llegar a todas las localidades con más de 500 habitantes.

Durante la inauguración, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, señaló que el país mantiene una línea de trabajo definida en materia energética y de telecomunicaciones. Expresó que los departamentos del interior tienen el mismo derecho que Montevideo a acceder a estos servicios y que el proyecto no se evalúa desde la rentabilidad económica, sino desde el acceso equitativo. Afirmó que se trata de políticas de alcance nacional, independientemente del lugar de nacimiento de las personas.

Cardona destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales, y explicó que la expansión de la fibra óptica contribuye a generar empleo y a promover la descentralización territorial. Indicó que la tecnología permite que pequeñas y medianas empresas amplíen su capacidad para ofrecer servicios en otros mercados y recordó que estos emprendimientos concentran la mayor cantidad de empleo formal en el país. Además, sostuvo que el ministerio impulsa fondos y equipos técnicos para acompañar a las empresas en procesos productivos con el fin de evitar el desplazamiento de la población.

Compromiso de Antel

El presidente de Antel, Alejandro Paz, informó que Villa Soriano quedará completamente conectada antes de finalizar enero. La primera etapa incluye un conjunto de hogares y el centro educativo de UTU. Señaló que el acceso a las telecomunicaciones representa un acto vinculado a la igualdad en el acceso a servicios. Explicó que los usuarios con conexión inalámbrica mejorarán su velocidad y casi duplicarán su capacidad de datos sin modificar la tarifa, mientras que quienes aún no cuentan con conexión domiciliaria podrán optar por diferentes alternativas.

Paz adelantó que Porvenir, en Paysandú, incorporará el servicio en el próximo semestre. También anunció que, al cierre del año siguiente, todas las localidades con más de 500 habitantes dispondrán de fibra óptica. Estuvo acompañado por el vicepresidente del ente, Pablo Álvarez, y por el subdirector general de UTU, Wilson Netto.

Asimismo, comunicó que el centro de UTU de Villa Soriano recibirá dispositivos Antel Box para acceder a la transmisión del Mundial de Fútbol de 2026, emitida por Canal 5 y Antel TV. Sostuvo que la conectividad es indispensable para estudiar, trabajar o realizar trámites y la ubicó dentro del conjunto de servicios básicos, al mismo nivel que la energía o el agua potable.

