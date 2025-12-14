Conectividad para todos: Antel avanza con la fibra óptica en localidades del interior

Compromiso de Antel

El presidente de Antel, Alejandro Paz, informó que Villa Soriano quedará completamente conectada antes de finalizar enero. La primera etapa incluye un conjunto de hogares y el centro educativo de UTU. Señaló que el acceso a las telecomunicaciones representa un acto vinculado a la igualdad en el acceso a servicios. Explicó que los usuarios con conexión inalámbrica mejorarán su velocidad y casi duplicarán su capacidad de datos sin modificar la tarifa, mientras que quienes aún no cuentan con conexión domiciliaria podrán optar por diferentes alternativas.

Paz adelantó que Porvenir, en Paysandú, incorporará el servicio en el próximo semestre. También anunció que, al cierre del año siguiente, todas las localidades con más de 500 habitantes dispondrán de fibra óptica. Estuvo acompañado por el vicepresidente del ente, Pablo Álvarez, y por el subdirector general de UTU, Wilson Netto.

Asimismo, comunicó que el centro de UTU de Villa Soriano recibirá dispositivos Antel Box para acceder a la transmisión del Mundial de Fútbol de 2026, emitida por Canal 5 y Antel TV. Sostuvo que la conectividad es indispensable para estudiar, trabajar o realizar trámites y la ubicó dentro del conjunto de servicios básicos, al mismo nivel que la energía o el agua potable.