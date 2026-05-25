Mundial 2026: Sheinbaum aceptó que selección de Irán duerma en México para jugar en EEUU

Sin embargo, la FIFA no lo autorizó, por lo que su participación estuvo en duda hasta la semana pasada, cuando la federación persa anunció que sí iría al Mundial 2026 que, por primera vez, se jugará en tres países: México, EEUU y Canadá.

De ida y vuelta desde Tijuana

Sheinbaum aseguró que lo más probable es que el equipo iraní duerma en Tijuana, una ciudad fronteriza con EEUU., y que los jugadores y el cuerpo técnico en a ese país únicamente para disputar los partidos.

"No tenemos por qué negarles la posibilidad de que se queden en México, dimos esa opción (...), no sé cómo viajarían, en qué línea aérea llegarían a México", dijo la mandataria al advertir que todavía falta afinar detalles de este acuerdo.

El calendario mundialista de Irán

Según el calendario de la FIFA, Irán debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda, en un partido que se jugará en Los Ángeles (California).

El segundo choque será el 21 de junio contra Bélgica, en ese misma ciudad; y el tercero, el 26 de junio, frente a Egipto, en Seattle.