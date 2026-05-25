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Mundo Irán | México | Mundial 2026

Welcome to Tijuana

Mundial 2026: Sheinbaum aceptó que selección de Irán duerma en México para jugar en EEUU

Tras un pedido de la FIFA, la presidenta de México, aceptó que el equipo de Irán entrene y descanse en Tijuana, ciudad al norte del país y limítrofe con EEUU.

Selección de fútbol de Irán.

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Por Redacción Caras y Caretas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le pidió cambios de último minuto para que la selección de Irán pueda dormir en este país durante el Mundial de Fútbol 2026 que comenzará el próximo 11 de junio.

"Nos preguntaron si pueden pernoctar en México y dijimos que sí, que no tenemos ningún problema", explicó la mandataria al recordar que durante la primera fase el conjunto persa disputará tres partidos en EEUU.

El conflicto entre Irán y EEUU (Israel)

La situación de Irán es compleja debido a la guerra que Israel y EEUU comenzaron en su contra el pasado 28 de febrero. De hecho, hasta último minuto la selección buscó cambiar de sede mundialista para que sus partidos se disputaran en México.

Sin embargo, la FIFA no lo autorizó, por lo que su participación estuvo en duda hasta la semana pasada, cuando la federación persa anunció que sí iría al Mundial 2026 que, por primera vez, se jugará en tres países: México, EEUU y Canadá.

De ida y vuelta desde Tijuana

Sheinbaum aseguró que lo más probable es que el equipo iraní duerma en Tijuana, una ciudad fronteriza con EEUU., y que los jugadores y el cuerpo técnico en a ese país únicamente para disputar los partidos.

"No tenemos por qué negarles la posibilidad de que se queden en México, dimos esa opción (...), no sé cómo viajarían, en qué línea aérea llegarían a México", dijo la mandataria al advertir que todavía falta afinar detalles de este acuerdo.

El calendario mundialista de Irán

Según el calendario de la FIFA, Irán debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda, en un partido que se jugará en Los Ángeles (California).

El segundo choque será el 21 de junio contra Bélgica, en ese misma ciudad; y el tercero, el 26 de junio, frente a Egipto, en Seattle.

FUENTE: RT en Español

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