La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le pidió cambios de último minuto para que la selección de Irán pueda dormir en este país durante el Mundial de Fútbol 2026 que comenzará el próximo 11 de junio.
Welcome to Tijuana
Mundial 2026: Sheinbaum aceptó que selección de Irán duerma en México para jugar en EEUU
Tras un pedido de la FIFA, la presidenta de México, aceptó que el equipo de Irán entrene y descanse en Tijuana, ciudad al norte del país y limítrofe con EEUU.