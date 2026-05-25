Libertad Segura: el programa del gobierno para reducir la reincidencia y favorecer la reinserción social

En ese sentido, señaló que desde el inicio de la actual administración se entendió que la salida de las personas privadas de libertad debía formar parte de la solución y no de la continuidad del problema. “La lucha contra la reincidencia delictiva es una lucha de todos y de muchas instituciones más allá del Ministerio del Interior”, expresó el secretario de Estado.

Negro recordó que la población carcelaria en Uruguay supera actualmente las 17.000 personas y subrayó la necesidad de comenzar a implementar respuestas integrales. En una primera etapa, el plan piloto alcanzará a más de 300 personas privadas de libertad, con la posibilidad de ampliarse gradualmente, de acuerdo con los resultados obtenidos.

El programa comenzará con una fase piloto en las Unidades n° 4 y 5

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, explicó que la primera fase incluirá personas privadas de libertad del Complejo de Unidades de Santiago Vázquez (Unidad nº 4) y en la Unidad nº 5 de mujeres. Los participantes serán personas próximas a recuperar la libertad, entre seis y ocho meses antes del egreso.

Asimismo, indicó que se conformarán grupos de control para evaluar la efectividad del programa en comparación con personas de características similares que no participen de la iniciativa.

Las tres fases del plan

El programa se desarrollará durante 24 meses y estará dividido en tres fases.

* La primera se realizará dentro del sistema penitenciario durante los seis meses previos a la liberación, donde equipos técnicos elaborarán planes individualizados de egreso, identificarán factores de riesgo y necesidades de reinserción social, además de tramitar documentación, carné de salud y perfil laboral.

* La segunda etapa comenzará al momento de recuperar la libertad y prevé apoyos concretos para facilitar la integración social. Además, los participantes accederán a empleo protegido en el sector público durante doce meses, con acompañamiento sociolaboral, apoyo psicosocial y atención integral en salud.

* Finalmente, la tercera fase promoverá la inserción laboral en el sector privado mediante empleo subsidiado, intermediación laboral y seguimiento durante los primeros seis meses de trabajo.