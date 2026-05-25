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Política Óscar Andrade | suspender |

ante la justicia

Andrade presentó proyecto para suspender pago de jubilación a militares prófugos

El proyecto de Andrade suspende el cobro de haberes jubilatorios, pensionarios y de retiro en casos de rebeldía procesal penal y órdenes de detención.

Proponen suspender pago de jubilaciones a militares en rebeldía.

Proponen suspender pago de jubilaciones a militares en rebeldía.

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El senador de la 1001 y el Frente Amplio, Óscar Andrade, presentó un proyecto de ley para suspender el pago de la jubilación a los militares con orden de detención o declarados en rebeldía en causas judiciales. La suspensión cesa cuando se levante la declaratoria de rebeldía o se retire la orden de detención.

La iniciativa, denominada “Proyecto de ley de suspensión de haberes jubilatorios, pensionarios y de retiro en casos de rebeldía procesal penal y órdenes de detención”, modifica dos leyes la 19.695, sobre el sistema previsional militar, y la 13.033 sobre el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Señala la exposición de motivos, señala: “Establecer la suspensión del cobro de haberes jubilatorios, pensionarios y de retiro a aquellas personas que, habiendo sido debidamente citadas por la autoridad judicial, se sustraigan de la acción de la justicia mediante la fuga o el ocultamiento, así como a quienes se encuentren comprendidos en una orden de detención nacional o internacional vigente”.

Militares prófugos de la ley

La propuesta consiste en la suspensión del cobro jubilaciones, pensiones o retiro, para las personas declaradas en rebeldía por no presentarse ante la justicia o tengan orden de detención nacional o internacional. La suspensión del cobro cesa cuando se levante la declaratoria de rebeldía o se retire la orden de detención. La suspensión no alcanza a las pensiones por sobrevivencia.

Detalla que la suspensión "no es una sanción encubierta, sino una medida instrumental y reversible que elimina esa inconsistencia: el Estado no está obligado a sufragar las condiciones que facilitan la impunidad de quienes se niegan a someterse al proceso que él mismo tiene el deber constitucional e internacional de sostener”.

Respetar el derecho

La Conclusión de la exposición de motivos reafirma los objetivos del proyecto de ley y los argumentos que los sustentan: “Resulta incompatible con los estándares de derecho que el Estado uruguayo mantenga el pago de prestaciones previsionales a quienes se sustraen deliberadamente de la persecución penal, facilitando así su condición de prófugos. El Estado debe adoptar todas las medidas a su alcance para desincentivar la evasión y promover la comparecencia de los imputados. La suspensión de haberes que establece este proyecto constituye, precisamente, una de esas medidas: un instrumento legal proporcionado y reversible que contribuye al cumplimiento de la obligación internacional de combatir la impunidad”.

(Tomado de El Popular)

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