Desarticularon una red que traficaba inyectables para adelgazar

La operación local

En paralelo, se desarrolló en Brasil la operación “Pluma Pesada”, que permitió incautar miles de dosis y confirmar la operativa de la red en varios países.

En Uruguay, la operación “Dosis” incluyó allanamientos que finalizaron con la incautación de 365 jeringas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización ilegal de medicamentos inyectables. Las dosis se vendían de forma clandestina a $13.000 cada una, sin controles sanitarios; y el monto total incautado asciende a unos US$ 240.000, según la DNA.

Además, la Policía logró la detención de P.A.B.G., un ciudadano uruguayo sin antecedentes penales, quien quedó a disposición de la Justicia y en las últimas horas fue condenado a 20 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba.