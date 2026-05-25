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Sociedad operación | inyectables |

Operación "Dosis"

Desarticularon una red que traficaba inyectables para adelgazar

En la operación policial contra una red criminal transnacional, incautaron medicamentos inyectables, dinero y detuvieron a un ciudadano uruguayo.

Cayó red internacional que traficaba medicamentos inyectables.

Cayó red internacional que traficaba medicamentos inyectables.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras una investigación sobre una red criminal internacional, la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos de la Policía detectó, a través de controles y perfilamiento de pasajeros, el ingreso de personas que transportaban medicamentos inyectables para adelgazar adheridos al cuerpo, como Tirzepatida, Wegovy y Ozempic.

La red internacional

Las autoridades locales identificaron a ciudadanos brasileños que llegaban desde Europa (principalmente desde Londres) y regresaban rápidamente a su país, lo que permitió incautar 160 jeringas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco junto a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

A partir de estos hallazgos, la investigación fue derivada a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, que luego logró identificar una organización criminal transnacional dedicada al ingreso de estos productos.

La operación local

En paralelo, se desarrolló en Brasil la operación “Pluma Pesada”, que permitió incautar miles de dosis y confirmar la operativa de la red en varios países.

En Uruguay, la operación “Dosis” incluyó allanamientos que finalizaron con la incautación de 365 jeringas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización ilegal de medicamentos inyectables. Las dosis se vendían de forma clandestina a $13.000 cada una, sin controles sanitarios; y el monto total incautado asciende a unos US$ 240.000, según la DNA.

Además, la Policía logró la detención de P.A.B.G., un ciudadano uruguayo sin antecedentes penales, quien quedó a disposición de la Justicia y en las últimas horas fue condenado a 20 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba.

FUENTE: Medios Públicos

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