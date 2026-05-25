Tras una investigación sobre una red criminal internacional, la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos de la Policía detectó, a través de controles y perfilamiento de pasajeros, el ingreso de personas que transportaban medicamentos inyectables para adelgazar adheridos al cuerpo, como Tirzepatida, Wegovy y Ozempic.
Operación "Dosis"
Desarticularon una red que traficaba inyectables para adelgazar
En la operación policial contra una red criminal transnacional, incautaron medicamentos inyectables, dinero y detuvieron a un ciudadano uruguayo.