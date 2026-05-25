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Sindicales trabajadores |

paro en todo el país

Sunca va hacia su asamblea general en medio de la falta de avances por nuevo convenio

La asamblea del Sunca se realizará a partir de las 14 en las instalaciones del Teatro de Verano "Ramón Collazo".

Se viene la asamblea del Sunca.

Se viene la asamblea del Sunca.

 Gianni Schiaffarino/ FocoUy
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Ante la falta de avances en la negociación salarial y en consonancia con la resolución de la dirección del Sindicato de la Construcción (Sunca), del pasado 22 de abril, los trabajadores del sector se reunirán en una asamblea general de carácter nacional este miércoles 27 de mayo a las 14 horas en el Teatro de Verano "Ramón Collazo", en Montevideo.

Informó el Sunca que por esta razón se realizarán medidas de paro de toda la industria a nivel nacional. Las características de las paralizaciones se han definido según el departamento y la rama anexa para garantizar la participación de todos los trabajadores en dicha asamblea.

Es así que en Montevideo las actividades se paralizarán a partir de la hora 13:00, Canelones desde las 13, San José a partir de las 11, Florida a partir de las 10, Río Negro a partir de las 08, mientras que en el resto de los departamentos el paro será de 24 horas.

Ramas anexas

Por su parte, las ramas anexas de Hormigón en Canelones y Montevideo paralizan sus actividades a partir de las 12, mientras que en el resto de los departamentos lo harán según lo resuelto en cada departamental, al igual que Cerámica y Extractiva.

Agrega el Sunca, que en el caso de los trabajadores de los sectores Peajes y Radares, estos paran sus actividades por 24 horas en todos los puestos del país. La medida comprenderá los turnos del 1 al 3 de cada peaje a modo de ejemplo: desde las 6 a.m. del día 27/5 a las 6 a.m. del día 28/5, 7 a.m. del 27/5 a las 7 a.m. del día 28/5 y las restantes variantes.

Sunca y patronales

La principal diferencia entre el Sunca y las cámaras empresariales radica en la ratificación del acta de 2023, por la que se mantienen los beneficios del convenio vencido hasta tanto no se firme el nuevo.

El convenio de la construcción caducó el pasado 31 de marzo.

Dicha acta fue firmada por las partes en 2023 tras caducar el convenio y en medio de la política del gobierno de entonces de no reconocer la ultractividad de los convenios. Esto es que los beneficios no se extienden más allá de la caducidad.

Tras movilizarse, el Sunca logró que los beneficios se reconocieran. La firma del acta comprometió a las partes.

Ahora se reedita una situación similar en la que las patronales sostienen que los beneficios han caducado.

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