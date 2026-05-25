Sunca va hacia su asamblea general en medio de la falta de avances por nuevo convenio

Ramas anexas

Por su parte, las ramas anexas de Hormigón en Canelones y Montevideo paralizan sus actividades a partir de las 12, mientras que en el resto de los departamentos lo harán según lo resuelto en cada departamental, al igual que Cerámica y Extractiva.

Agrega el Sunca, que en el caso de los trabajadores de los sectores Peajes y Radares, estos paran sus actividades por 24 horas en todos los puestos del país. La medida comprenderá los turnos del 1 al 3 de cada peaje a modo de ejemplo: desde las 6 a.m. del día 27/5 a las 6 a.m. del día 28/5, 7 a.m. del 27/5 a las 7 a.m. del día 28/5 y las restantes variantes.

Sunca y patronales

La principal diferencia entre el Sunca y las cámaras empresariales radica en la ratificación del acta de 2023, por la que se mantienen los beneficios del convenio vencido hasta tanto no se firme el nuevo.

El convenio de la construcción caducó el pasado 31 de marzo.

Dicha acta fue firmada por las partes en 2023 tras caducar el convenio y en medio de la política del gobierno de entonces de no reconocer la ultractividad de los convenios. Esto es que los beneficios no se extienden más allá de la caducidad.

Tras movilizarse, el Sunca logró que los beneficios se reconocieran. La firma del acta comprometió a las partes.

Ahora se reedita una situación similar en la que las patronales sostienen que los beneficios han caducado.