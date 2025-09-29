Constaza Moreira: "La palabra genocidio que no dijo Orsi en la ONU "importa y mucho".

Gaza, Vietnam de hoy

La legisladora indicó que a su parecer “Gaza es como nuestro Vietnam, ahora. Solo que los vietnamitas triunfaron y esto está condenado a fracaso porque Gaza está destruida. No Palestina, porque vaya si el pueblo palestino ha sido resiliente, pero Gaza está devastada”.

Mediante la comparación rescató la solidaridad internacional de su generación comparándola con lo que se vive hoy a través de Palestina en el mundo: “En los años sesenta la izquierda uruguaya se solidarizó con el pueblo vietnamita, conocimos sus canciones, sus panfletos, sus posicionamientos. Hoy la causa palestina moviliza a una nueva generación en todo el planeta”.

Alineamiento latinoamericano

“Hay un realineamiento del progresismo latinoamericano en torno a Palestina muy importante”, dijo Moreira y enumeró México, Brasil, Chile, Colombia y Bolivia, junto a los países del ALBA, como parte de un bloque que no duda en llamar genocidio a la ofensiva israelí.

Atribuyó particular importancia a México, “que está brillando con una luz muy intensa, porque 24 horas antes de la Asamblea General, Claudia Sheinbaum habló del genocidio, cosa que uno no sabía si lo iba a hacer o no”.

En contraste, cuestionó la posición de Uruguay: “Los frenteamplistas me paran en la calle y me dicen: ¿por qué el gobierno no se alinea en la misma orientación que Chile y Brasil, que están al lado? Esa es la pregunta que hay que hacerle al Poder Ejecutivo”.

Críticas y censura

La senadora denunció que en Uruguay se está intentando criminalizar la crítica al Estado de Israel.

“Es el único país que se reserva para sí el derecho de transformar una crítica a su política en un crimen de odio. Imagínate, hemos condenado a Estados Unidos o a cualquier otro Estado sin que eso se transformara en antisemitismo. Pero aquí hay un intento de alquimia jurídico-semántica muy grave”.

Recordó casos judiciales contra manifestantes y advirtió que existe “mucha presión sobre el sistema judicial para tipificar de crímenes de odio la condena a las acciones de Israel”.

El Frente Amplio y la causa palestina

Moreira subrayó que el Frente Amplio, como fuerza política, ya se pronunció: “Las bancadas del Frente Amplio, por unanimidad, sacaron una declaración sobre el genocidio en Gaza”. Sin embargo, insiste en que el Poder Ejecutivo debe asumir una posición clara: “Yo lo planteé en la primera reunión con el presidente Yamandú Orsi: hay que posicionarse sobre la causa palestina”.

La senadora considera que el gobierno tendría respaldo internacional: “Chile, Brasil, Colombia ya lo han hecho. Uruguay no estaría solo. Al contrario, estaría alineado con buena parte de la humanidad”.

Moreira recordó las palabras del académico Gregory Randall: “La causa palestina es la causa en la que se están involucrando y desarrollando su activismo político una buena parte de los jóvenes de todo el planeta”.

“Es una causa que importa, que trasciende, que conmueve. Porque además, en pleno siglo XXI, poco menos que tienen a la gente en un corral y la están matando”.