Cosse ya tramita su lista propia

-“Te vi, fumabas unos chinos en Madrid / Hay cosas que te ayudan a vivir

No hacías otra cosa que escribir / Y yo simplemente te vi / Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar / Ya sé, no te hace gracia este país / Tenías un vestido y un amor y yo simplemente te vi”.

-Uy, Borges, el gran Fito Páez. Uno de los tantos talentos rosarinos.

-¡Exactamont! Es un temazo, ‘Un vestido y un amor’. Canción, no sé si lo sabrá, estimado Álvarez, dedicada a su expareja, la actriz Cecilia Roth. Una de las tantas chicas Almodóvar.

-Claro. ¿Y por qué se le ocurrió traer este tema, Borges?

-Le digo la verdad, Álvarez. El otro día me tomé el 116 para ir a ver a mi vieja y un muchacho la cantó. Se me piantó un lagrimón… hacía mucho que no la escuchaba.

-Usted está sufriendo de un amor no correspondido o está demasiado sensible.

-No haga conjeturas fútiles, Álvarez. Mejor vamos a lo nuestro.

-Vamos, Borges.

-En los últimos días, el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, firmó la autorización para que “Lista Amplia”, que acompaña la candidatura de la ingeniera Carolina Cosse, sea presentada en la Corte Electoral para participar en las elecciones internas próximas.

-Recuerdo haber leído en la revista que la exministra de Industria, apuntalada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), tendría una plancha “propia”. ¿Y quiénes la integran?

-En su mayoría, independientes. La referente es la legisladora Carmen Beramendi.

-Usted apuntó mal o su fuente le tiró pescado podrido.

-¿Pur cuá?

-Porque Beramendi es integrante de la agrupación del FA Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira. Y este sector apoya la precandidatura de Daniel Martínez.

-¡Ay, que tarambana que es! La parlamentaria pidió licencia en Casa Grande para trabajar por la candidatura de Cosse en el entendido de que existen reales posibilidades de que una mujer alcance la Presidencia de la República.

-Siga, cochero.

-Me dijeron en el entorno de Cosse que existen muchas figuras de sectores políticos que no la apoyan que están trabajando por su candidatura. Pero nadie larga prenda sobre los nombres. A su vez, la precandidata está recorriendo mucho el interior bajo la estrategia de estar “mano a mano” con los ciudadanos.

¿El “timbrazo”?

-Nooo. Ella concurre a casa de productores del agro, sindicatos, organizaciones sociales y demás. Pero, en todo los casos, sabe a dónde está yendo.

-Ajá.

-Algo más, Álvarez. Factiblemente, el sublema bajo el cual las listas se agruparan será “La fuerza que transforma”. Recordemos que, además del MPP, la postulación es acompañada por la 764 (exdiputado Pablo Álvarez), el PST y la 1303 (director del IMPO, Gonzalo Reboledo).

-¿Algo más para este boletín?

-Bueno, está confirmado un acto conjunto de los cuatro precandidatos para el 18 de mayo en Melo (Cerro Largo) y el de cierre de campaña será en el entorno del 22 de junio en el departamento de Canelones.