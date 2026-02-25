Hacete socio para acceder a este contenido

Gabriel Oddone | MEF |

mirando al futuro

Creación de una Agencia de Infraestructura en Uruguay los resultados de la misión al Reino Unido

La agenda de infraestructura y desarrollo institucional se centrará en un intercambio de experiencias en planificación, gobernanza y financiamiento.

Construcción de infraestructuras, un desafío.

Como resultado de la reciente misión del ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, y parte de su equipo al Reino Unido, se ha anunciado la posible creación de una Agencia de Infraestructura bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este anuncio podría ser razonable y comprensible, dado el imperativo de fortalecer las institucionalidades necesarias para el desarrollo y fomento de la infraestructura, un aspecto crucial para atraer inversiones en un país que enfrenta desafíos significativos para el crecimiento y el desarrollo.

Al respeto se anunció que con el Reino Unido la agenda relacionada con infraestructura y desarrollo institucional se centrará en un intercambio de experiencias en planificación, gobernanza y financiamiento basado en la experiencia que tienen. Esto incluye un diálogo técnico sobre modelos institucionales, donde se contempla asesoría para la eventual creación de esta nueva agencia. La coordinación del intercambio de buenas prácticas en modelos de participación público-privada (PPP), así como en marcos de promoción de inversiones y diseño regulatorio, es según las autoridades del MEF un paso estratégico para optimizar los recursos y acelerar proyectos en este sector clave. Además, se mencionó que se prevé avanzar en la promoción de estrategias de infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático, un aspecto hoy más relevante que nunca en la formulación de políticas públicas.

Sin embargo, es importante señalar y observar algunos aspectos de este anuncio que no son menores. En particular, la ausencia de instituciones relevantes como la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en este proceso. Aunque ninguna de estas entidades por sí sola puede cumplir con la totalidad de la propuesta, el modelo de agencia no es nuevo y podría establecerse mediante la experticia o el rediseño de instituciones ya existentes. Tiene sentido en el marco actual una nueva agencia? O alcanza con las instituciones existentes y rediseños?. El MEF no viene haciendo mini reformas que fortalecen el rol del Ministro de Economía?

Hemos visto ejemplos en la legislación de presupuestos que han fortalecido el rol del Ministerio de Economía, un tema que, desde la perspectiva del ministro, puede parecer razonable. No obstante, surge la pregunta de si realmente es necesario crear una nueva institucionalidad bajo su ala, especialmente cuando el Ministerio de Economía y Finanzas podría no tener la total experticia en todas las áreas propuestas.

Es importante recordar que se han planteado iniciativas de innovación y desarrollo en otros niveles, como en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que no han logrado la trascendencia esperada en un gobierno de izquierda. Por lo tanto, se hace necesario evaluar si es el momento adecuado para establecer una nueva agencia o si bastaría con potenciar y coordinar las instituciones existentes para mejorar la infraestructura en Uruguay.

La creación de una Agencia de Infraestructura podría ser un avance significativo para el desarrollo de este sector en Uruguay, pero es fundamental considerar la relación y el papel de las instituciones ya establecidas. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita un fortalecimiento real de la infraestructura, al tiempo que se garantiza que el MEF asuma la responsabilidad adecuada sin sobrecargar su mandato actual.

