Creación de una Agencia de Infraestructura en Uruguay los resultados de la misión al Reino Unido

Hemos visto ejemplos en la legislación de presupuestos que han fortalecido el rol del Ministerio de Economía, un tema que, desde la perspectiva del ministro, puede parecer razonable. No obstante, surge la pregunta de si realmente es necesario crear una nueva institucionalidad bajo su ala, especialmente cuando el Ministerio de Economía y Finanzas podría no tener la total experticia en todas las áreas propuestas.

Es importante recordar que se han planteado iniciativas de innovación y desarrollo en otros niveles, como en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que no han logrado la trascendencia esperada en un gobierno de izquierda. Por lo tanto, se hace necesario evaluar si es el momento adecuado para establecer una nueva agencia o si bastaría con potenciar y coordinar las instituciones existentes para mejorar la infraestructura en Uruguay.

La creación de una Agencia de Infraestructura podría ser un avance significativo para el desarrollo de este sector en Uruguay, pero es fundamental considerar la relación y el papel de las instituciones ya establecidas. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita un fortalecimiento real de la infraestructura, al tiempo que se garantiza que el MEF asuma la responsabilidad adecuada sin sobrecargar su mandato actual.