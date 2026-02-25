Como resultado de la reciente misión del ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, y parte de su equipo al Reino Unido, se ha anunciado la posible creación de una Agencia de Infraestructura bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este anuncio podría ser razonable y comprensible, dado el imperativo de fortalecer las institucionalidades necesarias para el desarrollo y fomento de la infraestructura, un aspecto crucial para atraer inversiones en un país que enfrenta desafíos significativos para el crecimiento y el desarrollo.
Creación de una Agencia de Infraestructura en Uruguay los resultados de la misión al Reino Unido
La agenda de infraestructura y desarrollo institucional se centrará en un intercambio de experiencias en planificación, gobernanza y financiamiento.