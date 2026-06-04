Bergara buscará este jueves una victoria política y aprobar recursos para nuevas obras

Los cinco planes que la comuna capitalina pretende llevar a cabo en este período con recursos por fuera del presupuesto tendrán hoy su punto culminante. Según Bergara, son temas que “están en el centro de las preocupaciones” de la ciudadanía.

En total, los cinco planes requieren un financiamiento de 299,7 millones de dólares. Cada uno de ellos deberá ser aprobado en la Junta Departamental por una mayoría especial (21 en 31); el oficialismo precisa por lo menos cuatro votos de la oposición.

Los cuatro ediles en los que la intendencia confía para que la apoyen son Nicolás Hernández y Joaquín Campos de la Lista 22 del Partido Nacional, el único edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse.

Desde los tres sectores se plantearon modificaciones a los proyectos de la intendencia para que tengan una redacción que consideren adecuado apoyar. La comuna incluyó varios de ellos y en el Frente Amplio hay optimismo de que se aprueben cuatro de los cinco proyectos.

Las obras proyectadas

El plan de saneamiento es el que se lleva la mayor parte de los recursos: 84 millones de dólares, 28% del total. Bergara explicó que el planteo es continuar con el Plan de Saneamiento Urbano, cuya etapa seis ya está finalizando. El objetivo planteado para la fase siete, señaló, es poder dar saneamiento a “alrededor del 96,2% de la población” de la zona urbana de Montevideo.

El plan de limpieza, en tanto, tiene un costo de 60 millones de dólares, 20% del total. Con estos recursos, la Intendencia de Montevideo tiene previsto adquirir, entre otras cosas, 254.000 contenedores intradomiciliarios, 19.000 contenedores intraprediales y 1.000 contenedores para la vía pública, conforme al programa de sustitución gradual de los actuales contenedores que está llevando adelante la actual administración.También se prevé la compra de 49 camiones recolectores y 25 camiones eléctricos.

Los planes de reparación y construcción de veredas y calles tienen un costo de 65 y 50 millones de dólares, respectivamente, que representan 22% y 17% del total. Con el primer proyecto, la intendencia tiene previsto “intervenir casi la cuarta parte del total de veredas de Montevideo”, según señaló Bergara. En metros lineales, se calculan aproximadamente 843.000 metros.

Con respecto a las calles, la comuna capitalina está proyectando la realización de “35 obras de reconstrucción parcial y total en una extensión de 55.000 kilómetros lineales”, apuntó el intendente.

Por último, para el plan de revitalización de la Ciudad Vieja, la Intendencia de Montevideo solicitará a la Junta Departamental un monto adicional de 40,7 millones de dólares, 14% del total. La iniciativa tiene como cometido central “realizar y promover inversiones que revitalicen y potencien la dimensión residencial, la dimensión de espacio público, la dimensión cultural y la dimensión patrimonial”, indicó Bergara.