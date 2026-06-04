ANEP duplica inversión en obras con plan de 325 millones de dólares

Según mencionó, la planificación de la ubicación y el tipo de obras se originaron con la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Secretaría Nacional del Deporte y las intendencias departamentales.

Caggiani precisó que la política de la ANEP procura ampliar el tiempo educativo y generar infraestructura en los lugares donde se necesite. La distribución de las obras también incidirá en las economías locales, al generar puestos de trabajo, aseguró.

Construir proyectos de vida y desarrollar capacidades

Por su parte, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, destacó que las obras ratifican el compromiso del Gobierno con la educación, la inversión pública y la sostenibilidad fiscal.

“Cuando hablamos de infraestructura educativa, no solo hablamos de edificios, sino también de espacios destinados a los niños y jóvenes, que generamos para que puedan construir proyectos de vida y desarrollar sus capacidades”, consideró.