ANEP duplica inversión en obras con plan de 325 millones de dólares

E Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaron los proyectos de infraestructura educativa que se construirán bajo la modalidad de participación público privada (PPP).
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El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, recordó que el objetivo trazado para este quinquenio es continuar ampliando la infraestructura educativa del país. El plan de obras y mantenimiento alcanza los 325 millones de dólares, el doble del presupuesto destinado durante la administración anterior, aseguró.
De este monto, unos 150 millones de dólares corresponden a las 44 obras que se realizarán a través de contratos participación público-privada. Estas obras, que estarán disponibles en 2028 y 2029, incluyen 20 centros de educación media, 12 escuelas de tiempo completo, 10 polideportivos y 2 piscinas.
Según mencionó, la planificación de la ubicación y el tipo de obras se originaron con la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Secretaría Nacional del Deporte y las intendencias departamentales.
Caggiani precisó que la política de la ANEP procura ampliar el tiempo educativo y generar infraestructura en los lugares donde se necesite. La distribución de las obras también incidirá en las economías locales, al generar puestos de trabajo, aseguró.
Construir proyectos de vida y desarrollar capacidades
Por su parte, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, destacó que las obras ratifican el compromiso del Gobierno con la educación, la inversión pública y la sostenibilidad fiscal.
“Cuando hablamos de infraestructura educativa, no solo hablamos de edificios, sino también de espacios destinados a los niños y jóvenes, que generamos para que puedan construir proyectos de vida y desarrollar sus capacidades”, consideró.