Crece la actividad turística en Uruguay: superávit en la Balanza de Servicios

La balanza de servicios turísticos de Uruguay alcanzó un superávit de US$ 722 millones en 2025, un incremento notable en comparación con el saldo positivo de US$ 187 millones registrado en 2024. Este resultado contrasta con el saldo deficitario del año 2023, que se vio influenciado por un fuerte flujo de viajes “de compras” a Argentina, impulsado por la ventaja cambiaria.
La balanza de servicios es una parte de la balanza de pagos, que es un documento contable que registra todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo en un período determinado.
La balanza de servicios, específicamente, incluye todas las operaciones relacionadas con la prestación de servicios entre residentes y no residentes. Algunos de los componentes más comunes de la balanza de servicios son: Turismo Ingresos generados por visitantes extranjeros que gastan en el país; Transporte Servicios de transporte de mercancías y personas; Servicios financieros Ingresos de servicios bancarios, seguros y otros servicios financieros; Servicios empresariales Consultoría, publicidad y otros servicios profesionales; y Servicios personales y culturales Educación, salud, deportes y entretenimiento.
La balanza de servicios puede ser superavitaria (si los ingresos por servicios superan los gastos) o deficitara (si los gastos son mayores que los ingresos). Este saldo influye en la balanza de pagos total, que incluye también la balanza comercial (bienes) y la balanza de transferencias.
El número de visitantes extranjeros a Uruguay en 2025 fue de 3.604.488. De este total, 2.194.676 (equivalente al 61%) fueron argentinos. Asimismo, se registraron 419.248 brasileños, 320.428 uruguayos residentes en el exterior, 66.061 chilenos, 65.892 paraguayos, 113.022 norteamericanos y 181.348 europeos.
En términos de motivos de visita, más de la mitad de los turistas, es decir, el 58%, llegó al país por motivos de “ocio y vacaciones”. También se destacó la categoría de “visita a familiares y amigos,” que representó un 20%, y “tránsito,” que fue del 9%.
El gasto total realizado en Uruguay por los turistas sumó US$ 2.040 millones. Esto implica un gasto promedio por persona de US$ 566,1, y un gasto aproximado de US$ 94 por visitante por día.
En comparación con el año anterior, la cantidad de visitantes acumuló un aumento del 7,9%, mientras que el gasto total creció un 16,6%. Estos datos reflejan una mejora en la actividad turística del país durante el año 2025.