Crece la actividad turística en Uruguay: superávit en la Balanza de Servicios

La balanza de servicios puede ser superavitaria (si los ingresos por servicios superan los gastos) o deficitara (si los gastos son mayores que los ingresos). Este saldo influye en la balanza de pagos total, que incluye también la balanza comercial (bienes) y la balanza de transferencias.

El número de visitantes extranjeros a Uruguay en 2025 fue de 3.604.488. De este total, 2.194.676 (equivalente al 61%) fueron argentinos. Asimismo, se registraron 419.248 brasileños, 320.428 uruguayos residentes en el exterior, 66.061 chilenos, 65.892 paraguayos, 113.022 norteamericanos y 181.348 europeos.

En términos de motivos de visita, más de la mitad de los turistas, es decir, el 58%, llegó al país por motivos de “ocio y vacaciones”. También se destacó la categoría de “visita a familiares y amigos,” que representó un 20%, y “tránsito,” que fue del 9%.

El gasto total realizado en Uruguay por los turistas sumó US$ 2.040 millones. Esto implica un gasto promedio por persona de US$ 566,1, y un gasto aproximado de US$ 94 por visitante por día.

En comparación con el año anterior, la cantidad de visitantes acumuló un aumento del 7,9%, mientras que el gasto total creció un 16,6%. Estos datos reflejan una mejora en la actividad turística del país durante el año 2025.