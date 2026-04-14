Grupo empresarial que compró Hotel Conrad se reunió con Orsi y ministros

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este martes 14 de abril con representantes del grupo empresarial JHSF Península, que anunció la adquisición del complejo Enjoy Punta del Este (ex Hotel Conrad) e inversiones por US$ 400 millones.
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Características del nuevo complejo turístico en Punta del Este
JHSF adquirirá e invertirá en la refacción y ampliación del complejo Enjoy Punta del Este, el cual se prevé convertir en un proyecto integral de alto poder adquisitivo, que incluirá un hotel, un centro comercial con marcas exclusivas, casino y residencias.
El desarrollo de un centro comercial con tiendas que, hasta ahora, no están instaladas en el país e incluso en la región, lo que lo transforma en un punto de atracción para un público de alto nivel de ingresos.
El grupo aseguró la continuidad de los 1.000 empleados que actualmente trabajan en el complejo Enjoy Punta del Este.
La concreción de este negocio se suma a otros emprendimientos que se procesan en Punta del Este que, consideró, significarán dinamismo para el turismo nacional. Vallcorba aseguró que el proyecto, además, generará nuevos puestos de trabajo.
Por el Poder Ejecutivo, participaron del encuentro, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, la ministra interina de Turismo, Ana Claudia Caram; el intendente de Maldonado, Miguel Abella.
Vallcorba: "Panorama alentador en materia de inversión"
El titular interino del MEF, definió el anuncio como una excelente noticia para el país, el departamento de Maldonado y el sector turístico. Es el fruto de un trabajo iniciado hace unos meses por distintos actores que están promoviendo y facilitando el desarrollo de las inversiones en el país, dijo Vallcorba.
El jerarca señaló que el foco del Gobierno es crear condiciones favorables para recibir inversiones, generar crecimiento y empleo.
Vallcorba, auguró un panorama alentador en materia de inversiones. En este sentido, aseguró que los proyectos que se presentan en distintos puntos del país generan condiciones para una tasa de crecimiento más elevada.
Inserción internacional
Ello es el resultado de determinadas acciones que se impulsan, dijo. A modo de ejemplo, mencionó una mejora en la inserción internacional, modificaciones a la promoción de inversiones y propuestas para mejorar la competitividad y la innovación.
En tanto, Caram, dijo que se trata de una excelente noticia para Uruguay y el sector turístico, y que posicionará al país a nivel internacional.
La reunión, aseguró, fue propicia para mostrar el compromiso país en la búsqueda de inversiones de calidad.
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