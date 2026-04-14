Grupo empresarial que compró Hotel Conrad se reunió con Orsi y ministros

El grupo aseguró la continuidad de los 1.000 empleados que actualmente trabajan en el complejo Enjoy Punta del Este.

La concreción de este negocio se suma a otros emprendimientos que se procesan en Punta del Este que, consideró, significarán dinamismo para el turismo nacional. Vallcorba aseguró que el proyecto, además, generará nuevos puestos de trabajo.

Por el Poder Ejecutivo, participaron del encuentro, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, la ministra interina de Turismo, Ana Claudia Caram; el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

Vallcorba: "Panorama alentador en materia de inversión"

El titular interino del MEF, definió el anuncio como una excelente noticia para el país, el departamento de Maldonado y el sector turístico. Es el fruto de un trabajo iniciado hace unos meses por distintos actores que están promoviendo y facilitando el desarrollo de las inversiones en el país, dijo Vallcorba.

El jerarca señaló que el foco del Gobierno es crear condiciones favorables para recibir inversiones, generar crecimiento y empleo.

Vallcorba, auguró un panorama alentador en materia de inversiones. En este sentido, aseguró que los proyectos que se presentan en distintos puntos del país generan condiciones para una tasa de crecimiento más elevada.

Inserción internacional

Ello es el resultado de determinadas acciones que se impulsan, dijo. A modo de ejemplo, mencionó una mejora en la inserción internacional, modificaciones a la promoción de inversiones y propuestas para mejorar la competitividad y la innovación.

En tanto, Caram, dijo que se trata de una excelente noticia para Uruguay y el sector turístico, y que posicionará al país a nivel internacional.

La reunión, aseguró, fue propicia para mostrar el compromiso país en la búsqueda de inversiones de calidad.