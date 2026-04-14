Fernando Pereira y Rafael Michelini disertarán en cumbre "Movilización Progresista Global"

El Frente Amplio (FA) participará de la cumbre "Movilización Progresista Global" a realizarse el 17 y 18 de abril en Barcelona, ocasión en la que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, presentará “FA te Escucha”, experiencia que volverá a realizarse a partir del 28 de abril en Río Negro.
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No será el único dirigente del FA en participar del encuentro en Barcelona. El exsenador y dirigente de la lista 99000, Rafael Michelini anunció que disertará en una de las sesiones.
Según se informó desde el FA, además de participar de las diversas actividades que se desarrollarán en el marco del encuentro, Pereira mantendrá reuniones bilaterales con el presidente del Partido Socialista Catalán, la Presidenta del Frente Amplio de Chile, y el Presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Durante dos días, líderes, activistas, pensadores y representantes de partidos y movimientos progresistas de todas las regiones se reunirán para reflexionar, intercambiar y coordinar sobre los desafíos de nuestro tiempo.
Indica el FA se trata del "comienzo de un trayecto a largo plazo para construir una cooperación duradera y una capacidad compartida entre las fuerzas progresistas de todo el mundo".
Michelini en la cumbre
Pereira no es el único dirigente frenteamplista que participará en el encuentro progresista de Barcelona. El exsenador Rafael Michelini anunció que disertará sobre "Los Principales Desafíos que afrontan las Fuerzas Progresistas a Nivel Global".
Al referido encuentro había sido invitado el presidente Yamandú Orsi el que finalmente declinó participar ante los cuestionamientos de la oposición.
Este encuentro se realizará en forma paralela a la cumbre gubernamental “Democracia siempre" de la que participará el presidente de la República, Yamandú Orsi.