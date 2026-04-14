Fernando Pereira y Rafael Michelini disertarán en cumbre "Movilización Progresista Global"

Durante dos días, líderes, activistas, pensadores y representantes de partidos y movimientos progresistas de todas las regiones se reunirán para reflexionar, intercambiar y coordinar sobre los desafíos de nuestro tiempo.

Indica el FA se trata del "comienzo de un trayecto a largo plazo para construir una cooperación duradera y una capacidad compartida entre las fuerzas progresistas de todo el mundo".

Michelini en la cumbre

Pereira no es el único dirigente frenteamplista que participará en el encuentro progresista de Barcelona. El exsenador Rafael Michelini anunció que disertará sobre "Los Principales Desafíos que afrontan las Fuerzas Progresistas a Nivel Global".

Al referido encuentro había sido invitado el presidente Yamandú Orsi el que finalmente declinó participar ante los cuestionamientos de la oposición.

Este encuentro se realizará en forma paralela a la cumbre gubernamental “Democracia siempre" de la que participará el presidente de la República, Yamandú Orsi.