Gobierno retiró cambios a la libertad anticipada en el proyecto de nuevo CPP

Tras críticas de diversos sectores, como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y legisladores de la oposición, el Poder Ejecutivo retiró de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) los cambios a la libertad anticipada que había incluido originalmente.
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"Luego de la reunión con familiares, este artículo sale; el compromiso de la bancada es no votarlo, pero no dejar de discutir medidas alternativas como el proyecto de la oposición de la justicia terapéutica", aseguró este martes en rueda de prensa la senadora frenteamplista Bettiana Díaz.
Aclaró que no se trataba de liberar presos: "Esto no es así, lo aclaró una y otra vez el ministro (Carlos Negro); me parece una falta de respeto a la inteligencia de la población que se hagan afirmaciones como que el gobierno va a liberar personas privadas de libertad".
Yo creo que escalar cuántas personas podría o no, no corresponde porque depende de otro poder del Estado. Se han hecho afirmaciones efectistas, diciendo que se van a liberar miles de personas, cuando eso no va a pasar. Es parte de lo que la bancada acordó con el gobierno", concluyó.
Reforma en marcha
El proyecto fue aprobado en el Poder Ejecutivo con la firma del presidente Yamandú Orsi y de todos los ministros y enviado al Parlamento el 26 de marzo.
Fue elaborado por un Grupo Asesor Técnico (GAT) de Presidencia, encabezado por el prosecretario Jorge Díaz.
Orsi por corregir
Por su parte, el presidente Yamandú Orsi había adelantado que si "no conforma" la modificación al Código del Proceso Penal sobre la libertad anticipada, hay que "sacar o corregir" lo que sea considerado "un riesgo".
Agregó que "el instituto de la libertad anticipada existe” y recordó que “lo que se había hecho en el año 2017” había sido “excluir de la libertad anticipada algunos delitos”.
Dijo que en este nuevo proyecto se trataba de cambiar eso, no para asegurar la liberación, sino para “dar la posibilidad de que el juez lo analice”.