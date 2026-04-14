Cecilia Klein: "La autonomía y el cogobierno no son un capricho"

"Autonomía y cogobierno son principios de primera línea"

En diálogo con Caras y Caretas, Cecilia, presidenta del SIDFE, expresó la postura del gremio ante el proyecto. Si bien valoraron aspectos positivos, marcaron su preocupación por la intención del oficialismo de ceder en el cogobierno para lograr los votos necesarios.

"Nosotros estuvimos siguiendo todo el proyecto. Valoramos positivamente el hecho de que esté presente el tema de la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra. Son puntos bien importantes, principios que hemos defendido durante estos 20 años", señaló la dirigente.

Sin embargo, advirtió: "Nos preocupa que se quiera negociar eso. Para nosotros son principios que están de primera línea, que no son negociables en el marco de que uno tiene la concepción de que una universidad sin autonomía y cogobierno pierde mucho del espíritu universitario".

Críticas al modelo UTEC y a la "designación política"

Cecilia cuestionó a quienes ponen como ejemplo la gobernanza de la Universidad Tecnológica (UTEC), que actualmente no tiene cogobierno pleno.

"Me sorprende cuando se habla del modelo UTEC como una cuestión de fe. La UTEC surge con cogobierno, en esa transitoriedad que se volvió permanente. Incluso el propio consejero Marcelo Ubal ha declarado que la manera de ejercer realmente el espíritu universitario es con cogobierno", afirmó.

Además, respondió indirectamente a los dichos de la senadora Bianchi, quien sostiene que el cogobierno permite el ingreso de "corporaciones" que impiden los cambios. La dirigente sindical planteó la mirada opuesta:

"Yo escuchaba declaraciones de la senadora Graciela Bianchi, que dice que con el cogobierno muchas veces no llegan los mejores a los órganos de decisión. Para mí es lo contrario. Cuando tengo que designar a alguien políticamente, estoy eligiendo a alguien que sigue mi línea política partidaria. Nosotros queremos independencia, queremos que las mejores personas estén en los mejores lugares".

La transición y los derechos laborales

Más allá del cogobierno, la dirigente señaló otras áreas que el proyecto debe precisar, especialmente en lo que refiere a la transición desde la actual estructura de la ANEP.

"Una de las cuestiones que debe estar establecida con claridad es la continuación de los derechos adquiridos. En el marco de la ANEP tenemos un estatuto, y debemos poder establecer prontamente el nuevo estatuto de la universidad", explicó.

También se refirió a la necesidad de repensar la carga laboral docente: "Hasta este momento nosotros elegimos horas. Tenemos que ir hacia un marco que nos permita tener un cargo donde el curso sea una actividad, pero que todo aquello que tiene que ver con la investigación y la extensión también esté contemplado".

Coordinación con ANEP y expectativas de concreción

Por último, Cecilia destacó la particularidad de una universidad de la educación, que debe articular permanentemente con todo el sistema educativo nacional.

"Esta universidad es muy particular porque su coordinación con todos los sistemas educativos que están en Uruguay es sumamente necesaria. Nuestros estudiantes son los que ejercen, entonces la coordinación con la ANEP debe darse de una manera muy práctica", señaló.

En cuanto a los plazos, la dirigente se mostró confiada en que el proyecto pueda concretarse en este período de gobierno, pero con condiciones: "Entendemos que es necesario que para 2030 podamos decir que ya hay una universidad caminando, con su cogobierno, con su rector o rectora establecida. Ojalá podamos decir que, en un mundo de mujeres docentes y estudiantes mujeres, tengamos la primera rectora mujer. Esa autonomía que estamos exigiendo es la que le da seguridad frente a los vaivenes político-partidarios".