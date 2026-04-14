Parte hacia Cuba brigada solidaria del Pit-Cnt llevando ayuda humanitaria

En paralelo, los medicamentos serán destinados a hospitales. Bertolini explicó que realizarán una recorrida por los centros en los que se distribuirá la ayuda. "Vamos a hacer La Habana, Trinidad, Varadero y después volvemos a La Habana", indicó.

Asimismo, participarán en el acto del Primero de Mayo en La Habana y, posteriormente, en una actividad de confraternidad que "los cubanos brindan a todas las delegaciones del mundo que llegan para compartir el Primero de Mayo con la CTC".

Los integrantes de la brigada también asistirán a una conferencia de solidaridad junto a delegaciones internacionales que concurren al evento. La integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Laura Martínez, "va a estar participando de esta actividad" y transmitirá el mensaje solidario de la central sindical uruguaya. La instancia se desarrollará el 2 de mayo en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Desbordó la solidaridad

Además, "vamos a recorrer las calles de La Habana para hablar con la gente, conocer su realidad y las dificultades que deben afrontar debido al bloqueo de Estados Unidos". "Todas esas cosas que hace uno recorriendo La Habana".

Bertolini destacó que este año la respuesta solidaria superó las expectativas. "Si bien el año pasado llevamos una cantidad importante de donaciones, este año nos desbordó. Tanto la cantidad de medicamentos que pudimos comprar, también donaciones en pesos, porque abrimos una cuenta en el BROU. Todas estas donaciones después se clasifican, lo que lleva un trabajo que de meses: Para llevarlas también pidiendo donaciones de maletas para que queden en Cuba, porque si no hay que volver a pagar una maleta vacía".