Crecimiento de exportaciones en junio de 2025: US$ 1.325 millones y oportunidades en el mercado global

Los datos también indican que las exportaciones de soja fueron destacadas, con un total de US$ 336 millones en junio. Aunque esto representa un decrecimiento interanual del 3%, más de 860 mil toneladas fueron colocadas, lo que consolida a la soja como el primer producto exportado durante el mes.

El principal destino de las exportaciones fue China, con envíos por US$ 302 millones y más de 770 mil toneladas, aunque con una disminución del 11% en comparación con junio de 2024, atribuida a una caída en el valor colocado por tonelada. Egipto se posicionó en segundo lugar con US$ 22 millones y 57 mil toneladas, mientras que las exportaciones al Reino Unido alcanzaron US$ 8 millones y 21 mil toneladas.

En el caso de la carne bovina, China nuevamente se destacó como el principal destino, con compras por US$ 76 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 53 millones y la Unión Europea con US$ 49 millones. También se registraron envíos a Israel y Reino Unido.

A pesar de la caída en las exportaciones de celulosa, donde China continuó como el principal comprador con adquisiciones por US$ 88 millones, el total de exportaciones hacia este país alcanzó los US$ 505 millones, con una ligera caída interanual del 4%. Esta disminución se debe en gran medida a la bajada en las colocaciones de soja, aunque esto fue parcialmente compensado por un incremento en las exportaciones de carne bovina y subproductos cárnicos.

Los resultados de junio indican que, a pesar de algunos retrocesos en productos específicos, el desempeño positivo en otros sectores, como la carne bovina y el ganado en pie, refuerza la resiliencia del sector exportador uruguayo. La diversificación de mercados y productos será fundamental para continuar en esta senda de crecimiento, aprovechando las oportunidades que presenta el mercado global.