Crisis energética argentina pone en peligro abastecimiento a las industrias

Según el empresario, "la matriz del problema no es puntualmente el foco del GNC", sino que "el problema es que el transporte y la distribución están totalmente en emergencia con respecto a lo que necesitamos consumir de gas".

La demanda de gas se ha intensificado en las últimas semanas con las bajas temperaturas registradas, a poco menos de un mes del solsticio de invierno, y el aumento del consumo en los hogares.

A tal efecto, y ante la escasez del recurso, las distribuidoras decidieron priorizar el suministro a las familias y cortarlo a las industrias y las estaciones de servicio o gasolineras.

Petroquímicas, petroleras, cerealeras y empresas agroindustriales, fueron notificadas para interrumpir el uso de gas en las últimas horas.

Todo esto ocurre en un país que posee la segunda mayor reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo, sólo en el yacimiento Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén (sur), capaz de exportar gas natural licuado (GNL) por 20.000 millones de dólares anuales.

Es por ello que empresarios e industriales apuntan a dos graves errores del Gobierno como causantes del problema.

El principal es la suspensión de las obras que faltaban hacer al gasoducto Néstor Kirchner -construido por la anterior administración- para que el gas llegue de la Patagonia al norte del país, por lo que se ha decidido cortar la provisión a las fábricas de ese sector del país.

La construcción del llamado Gasoducto del Norte, que tiene un costo aproximado a los U$S 40 millones, debía estar lista para la primavera pasada pero no se concretó. Con la asunción de Javier Milei como presidente, la obra pública se paralizó a fines de alcanzar el equilibrio fiscal, sin tener en cuenta que las consecuencias serían más onerosas.

El Gobierno argentino tuvo que licitar de apuro cargamentos de fuel oil y gasoil por un costo de U$S 500 millones para abastecer el consumo, además de un buque de GNL, que tampoco estuvo exento de problemas.

Según una información publicada en el portal Econojournal, Enarsa le compró el cargamento de GNL a la petrolera brasileña pero no pudo documentar la transferencia de U$S 22 millones, por lo que no se autorizó la descarga del fluido.

Abastecimiento para transportistas

Quienes deberán seguir aguardando para retomar su actividad laboral son los transportistas, tanto de bienes como de pasajeros, los cuáles se nutren de este fluido para abaratar costos.

Así, en la noche del martes se registraron largas filas de autos, en especial aquellos que trabajan con aplicaciones y taxis, en las gasolineras que ofrecen este combustible, que cuesta entre 30 y 40% menos.

El GNC es un recurso muy utilizado en Argentina, el octavo país más extenso del mundo, donde el consumo de combustible se vuelve un bien muy preciado.

"Desde 1984, el GNC fue creado como una política de Estado, y hasta hoy nunca faltó", salvo en aquellos contratos que son "interrumpibles", recordó Zanoni.

(Sputnik)