Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos La Sara del Cordón |

se cierra la categoría de comparsas

Carnaval: entradas agotadas para ver a dos grandes favoritos

Esta noche actuarán La Sara del Cordón (Soc. de Negros y Lubolos), Jardín del Pueblo (Murga), Cyranos (Humoristas) y Doña Bastarda (Murga).

Doña Bastarda, uno de los mejores espectáculos de este Carnaval.

Doña Bastarda, uno de los mejores espectáculos de este Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con entradas agotadas en el Teatro de Verano, se va a estar desarrollando la penúltima etapa de la segunda rueda del Concurso Oficial en la que se cerrará la categoría de Sociedad de negros y lubolos, Cyranos va por un lugar en la liguilla mientras que Doña Bastarda saldrá a ratificar por qué es la gran favorita.

  • 20:30 - La Sara del Cordón (Soc. de Negros y Lubolos)
  • 21:50 - Jardín del Pueblo (Murga)
  • 23:05 - Cyranos (Humoristas)
  • 00:20 - Doña Bastarda (Murga)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

La Sara del Cordón (Soc. de Negros y Lubolos)

La campeona vigente quiere retener el cetro con un espectáculo que rindió muy bien en su primera rueda pero sus rivales crecieron notoriamente.

Jardín del Pueblo (Murga)

La murga sanducera dejó buenas sensaciones en su primera pasada por el Teatro de Verano, y esta noche buscará acercar su nombre a una posible liguilla.

Cyranos (Humoristas)

En un mal año de la categoría, Cyranos mostró una correcta primera rueda, que en caso de repetir el rendimiento, podrá soñar con ser uno de los tres privilegiados en las finales.

Doña Bastarda (Murga)

Es la murga defensora y fue una aplanadora en su primera rueda, lo que la dejó como la gran favorita una vez más. Sus rivales crecieron, pero hoy Doña Bastarda puede volver a sacar una cabeza de diferencia.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar