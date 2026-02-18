Con entradas agotadas en el Teatro de Verano, se va a estar desarrollando la penúltima etapa de la segunda rueda del Concurso Oficial en la que se cerrará la categoría de Sociedad de negros y lubolos, Cyranos va por un lugar en la liguilla mientras que Doña Bastarda saldrá a ratificar por qué es la gran favorita.
se cierra la categoría de comparsas
Carnaval: entradas agotadas para ver a dos grandes favoritos
Esta noche actuarán La Sara del Cordón (Soc. de Negros y Lubolos), Jardín del Pueblo (Murga), Cyranos (Humoristas) y Doña Bastarda (Murga).