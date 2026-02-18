Carnaval: entradas agotadas para ver a dos grandes favoritos

Jardín del Pueblo (Murga)

La murga sanducera dejó buenas sensaciones en su primera pasada por el Teatro de Verano, y esta noche buscará acercar su nombre a una posible liguilla.

Cyranos (Humoristas)

En un mal año de la categoría, Cyranos mostró una correcta primera rueda, que en caso de repetir el rendimiento, podrá soñar con ser uno de los tres privilegiados en las finales.

Doña Bastarda (Murga)

Es la murga defensora y fue una aplanadora en su primera rueda, lo que la dejó como la gran favorita una vez más. Sus rivales crecieron, pero hoy Doña Bastarda puede volver a sacar una cabeza de diferencia.