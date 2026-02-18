Momosapiens va por el bicampeonato con la mejor parodia de este Carnaval

Valores ratificó que esa una de las mejores propuestas de la categoría, en la que tiene rivales de mucho talante, pero hoy demostró que sus armas son para tener en cuenta. La liguilla definirá todo.

La Margarita (Murga)

Una buena segunda rueda de la murga enamorada, que mejoró lo que había mostrado en la primera rueda, con un espectáculo que tiene un sustento textual con puntos sumamente interesantes como lo son el salpicón y el cuplé de la desconstrucción.

Majo Gardiol mostró un magnífico trabajo como cupletera, llevando adelante el hilo del espectáculo de manera brillante. Coralmente la murga funcionó de buena manera, con momentos en los que se notaron ciertos desajustes pero que redondearon una gran función.

Por segundo año consecutivo, La Margarita hizo méritos para estar entre las diez mejores pero tiene varias rivales de peso para pocos lugares, por lo que deberá esperar.

Curtidores de Hongos (Murga)

La murga de Daniel Carluccio está en el mejor de sus últimos años, con un muy buen espectáculo que se sostiene con un coro impresionante. Bajo el concepto de la ciudad siniestra nos lleva por diferentes temáticas, algunas mejores logradas que otras.

Textualmente la murga va de menos a mas, teniendo mayor efectividad en el tramo final, más específicamente desde el salpicón hasta la retirada.

Es el mejor año de Curtidores de Hongos en el último tiempo y eso es una buena noticia. De igual manera, habrá que ver que pasa respecto al concurso ya que es de esas murgas que estará peleando uno de los lugares en las instancias finales.

Momosapiens (Parodistas)

Lo dijimos en la primera rueda, y hoy los parodistas comandado por Horacio Rubino volvieron a demostrar que van expresos en búsqueda del bicampeonato en la categoría. Insisto con que CODA es la mejor parodia de este Carnaval, con un fantástico trabajo de comunicación por parte de los personajes utilizando el lenguaje de señas durante toda la parodia.

La primera parodia funcionó muy bien desde lo humorístico pero cuesta engancharse en la historia de Robin Hood, y esa es tal vez la mayor flaqueza del espectáculo. Para destacar el trabajo de Maxi Azambuya interpretando a Robin Hood y con un gran interpretación en CODA, así como lo que hizo Camila Caeiro, convirtiéndose en la protagonista de la segunda parodia de manera brillante.

En cuánto al coro, no tiene desperdicio escuchar las voces de Alejandra Díaz y de Miguel Villalba, que estremecieron cada vez que les tocó tomar protagonismo.

A mi el espectáculo de Momosapiens es el que más me gusta la categoría, pero aún queda pasar por la segunda rueda un gigante del parodismo, por lo que la definición sigue muy abierta.