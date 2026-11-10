Digital Humans: el homenaje a Daft Punk que lleva su música electrónica a una banda en vivo

La propuesta del grupo busca recorrer las distintas etapas musicales de Daft Punk, desde sus influencias del funk, la música disco y el rock hasta sus canciones más cercanas al pop y al soul.

Ocho músicos para recrear el universo de Daft Punk

La banda comenzó a tomar forma durante 2025, cuando Legazcue empezó a pensar el repertorio y convocar a los músicos. La primera presentación fue a comienzos de este año en Stereo Club y, tras esa experiencia, surgió la oportunidad de llevar el espectáculo a La Trastienda.

La formación cuenta con dos bateristas y dos tecladistas, que cumplen funciones diferenciadas para representar los distintos matices de la música del dúo. La propuesta se completa con bajo, guitarra y dos cantantes. La voz principal está a cargo de Gonzalo Brown, cantante de Abuela Coca.

Detrás del espectáculo hay un importante trabajo de adaptación de las canciones originales. Legazcue explicó que, al tratarse de música electrónica, deben identificar los distintos sonidos, samples y efectos para trasladarlos a los instrumentos.

“Hay mucho detalle, no hay nada suelto, no hay nada al azar, está todo bastante pensado”, señaló. Además de tocar, Legazcue está al frente de la producción y las visuales del espectáculo, que requiere una infraestructura técnica particular, con dos sonidistas y todos los músicos trabajando con auriculares.

De una fiesta retro a un proyecto propio

Digital Humans nació a partir de la experiencia de Legazcue con Back to the 90s, una fiesta retro que organiza desde hace siete años y en la que convoca bandas para interpretar repertorios de los años ochenta, noventa y principios de los 2000.

La idea de homenajear a Daft Punk surgió inicialmente como una fecha dentro de ese evento, pero terminó creciendo hasta convertirse en un proyecto independiente. “Me di cuenta de que era mucho más que el evento, como que tomaba vida propia”, recordó.

Legazcue destacó el crecimiento de la música electrónica en Uruguay al considerar que en los últimos años el género ganó espacios y llegó a públicos más diversos, en parte por el acceso a equipos y el surgimiento de escuelas de DJ. “Se ha democratizado bastante eso en los últimos diez, quince años”, afirmó.