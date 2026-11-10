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Cultura y espectáculos Daft Punk | punk |

En La Trastienda el sábado 14

Digital Humans: el homenaje a Daft Punk que lleva su música electrónica a una banda en vivo

Daniel Legazcue impulsa un proyecto que recrea la música de Daft Punk con ocho músicos en escena y una propuesta que va más allá de un tributo tradicional.

Digital Humans banda homenaje a Daft Punk.

Digital Humans banda homenaje a Daft Punk.
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Por Fermín Veiga

La música de Daft Punk llegará a La Trastienda el próximo sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas, en un formato diferente al que habitualmente se asocia con el dúo francés. Digital Humans es un proyecto que busca llevar al escenario canciones que nunca fueron interpretadas en vivo, con una puesta que combina lo humano con lo electrónico.

“Mi idea era llevar eso que nunca fue tocado en vivo de verdad, llevarlo a los músicos reales, instrumentos reales”, explicó quien lidera este proyecto, Daniel Legazcue a Caras y Caretas. La iniciativa se diferencia de otros homenajes que suelen reproducir la imagen característica de Daft Punk, con dos personas utilizando cascos de robot y pasando música como DJ.

El nombre del proyecto surge de la unión de dos canciones del dúo: Digital Love y Human After All. Según explicó el entrevistado, ambas trabajan sobre la relación entre la tecnología y las personas, desde el amor digital hasta la idea de robots que buscan tener emociones y parecerse a los seres humanos.

La propuesta del grupo busca recorrer las distintas etapas musicales de Daft Punk, desde sus influencias del funk, la música disco y el rock hasta sus canciones más cercanas al pop y al soul.

Ocho músicos para recrear el universo de Daft Punk

La banda comenzó a tomar forma durante 2025, cuando Legazcue empezó a pensar el repertorio y convocar a los músicos. La primera presentación fue a comienzos de este año en Stereo Club y, tras esa experiencia, surgió la oportunidad de llevar el espectáculo a La Trastienda.

La formación cuenta con dos bateristas y dos tecladistas, que cumplen funciones diferenciadas para representar los distintos matices de la música del dúo. La propuesta se completa con bajo, guitarra y dos cantantes. La voz principal está a cargo de Gonzalo Brown, cantante de Abuela Coca.

Detrás del espectáculo hay un importante trabajo de adaptación de las canciones originales. Legazcue explicó que, al tratarse de música electrónica, deben identificar los distintos sonidos, samples y efectos para trasladarlos a los instrumentos.

“Hay mucho detalle, no hay nada suelto, no hay nada al azar, está todo bastante pensado”, señaló. Además de tocar, Legazcue está al frente de la producción y las visuales del espectáculo, que requiere una infraestructura técnica particular, con dos sonidistas y todos los músicos trabajando con auriculares.

De una fiesta retro a un proyecto propio

Digital Humans nació a partir de la experiencia de Legazcue con Back to the 90s, una fiesta retro que organiza desde hace siete años y en la que convoca bandas para interpretar repertorios de los años ochenta, noventa y principios de los 2000.

La idea de homenajear a Daft Punk surgió inicialmente como una fecha dentro de ese evento, pero terminó creciendo hasta convertirse en un proyecto independiente. “Me di cuenta de que era mucho más que el evento, como que tomaba vida propia”, recordó.

Legazcue destacó el crecimiento de la música electrónica en Uruguay al considerar que en los últimos años el género ganó espacios y llegó a públicos más diversos, en parte por el acceso a equipos y el surgimiento de escuelas de DJ. “Se ha democratizado bastante eso en los últimos diez, quince años”, afirmó.

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