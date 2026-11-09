Este martes comienza la prueba de admisión para el Carnaval: etapas, jurado y cómo ingresar

Finalizadas las pruebas de admisión, el jurado dará a conocer cuáles son los 16 conjuntos clasificados para el Concurso Oficial del Carnaval. Los cupos en disputa son 9 en murgas, 2 en humoristas, 1 en parodista, 2 en revistas y 1 en lubolos.
Las etapas de la prueba de admisión
A continuación repasamos las siete etapas para la prueba de admisión
Martes 10 de noviembre
- 20:30 - La Malandra (Murga)
- 21:05 - Desiree (Humoristas)
- 21:45 - Inframurga (Murga)
- 22:20 - El Clan (Parodistas)
- 23:05 - La Justa (Murga)
Miércoles 11 de noviembre
- 20:30 - Manda la Vuelta (Murga)
- 21:05 - Fantoches (Humoristas)
- 21:45 - Sorda de un Oído (Murga)
- 22:20 - La Pandilla (Parodistas)
- 23:05 - Araca la Cana (Murga)
Jueves 12 de noviembre
- 20:30 - La Nueva Escuela (Soc. negros y lubolos)
- 21:10 - Social Club (Humoristas)
- 21:50 - La Sandía de la Torta (Murga)
- 22:25 - Ítacos (Parodistas)
- 23:10 - La Reina de La Teja (Murga)
Viernes 13 de noviembre
- 20:30 - M.Q.L (Soc. negros y lubolos)
- 21:10 - Los Chobys (Humoristas)
- 21:50 - Ay Alberto (Murga)
- 22:25 - Apasionados (Parodistas)
- 23:10 - La Mojigata (Murga)
Sábado 14 de noviembre
- 20:30 - Back Stage (Revista)
- 21:10 - La Farola (Murga)
- 21:50 - La Clave (Murga)
- 22:20 - Jardín del Pueblo (Murga)
- 22:55 - La Margarita (Murga)
Domingo 15 de noviembre
- 20:30 - House (Revista)
- 21:10 - Pícame la Cebolla (Murga)
- 21:50 - Gente Grande (Murga)
- 22:20 - Mi Vieja Mula (Murga)
- 22:55 - Asaltantes con Patente (Murga)
Lunes 16 de noviembre
- 20:30 - Carambola (Revista)
- 21:10 - A la Bartola (Murga)
- 21:50 - Don Bochinche y Cía (Murga)
- 22:20 - Agarrate Catalina (Murga)