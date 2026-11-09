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Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval |

Este martes comienza la prueba de admisión para el Carnaval: etapas, jurado y cómo ingresar

Desde el martes 10 hasta el lunes 16 de noviembre, el Teatro de Verano recibirá la prueba de admisión para el Carnaval 2027 dónde participarán 34 conjuntos.

Este martes comienza la prueba de admisión para el Carnaval.

Este martes comienza la prueba de admisión para el Carnaval.
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Las mismas serán en el Teatro de Verano entre el martes 10 y el lunes 16 de noviembre. Como ya es habitual, el ingreso para presenciar los espectáculos será un alimento no perecedero.

Para este año, el jurado será presidido por Gabriela Barboza mientras que su alterno será Alfredo Lerois. Los encargados de evaluar a los espectáculos serán Adrián Do Reis, Eduardo Outerello, Fernando Imperial y Susana Bosch.

Finalizadas las pruebas de admisión, el jurado dará a conocer cuáles son los 16 conjuntos clasificados para el Concurso Oficial del Carnaval. Los cupos en disputa son 9 en murgas, 2 en humoristas, 1 en parodista, 2 en revistas y 1 en lubolos.

Las etapas de la prueba de admisión

A continuación repasamos las siete etapas para la prueba de admisión

Martes 10 de noviembre

  • 20:30 - La Malandra (Murga)
  • 21:05 - Desiree (Humoristas)
  • 21:45 - Inframurga (Murga)
  • 22:20 - El Clan (Parodistas)
  • 23:05 - La Justa (Murga)

Miércoles 11 de noviembre

  • 20:30 - Manda la Vuelta (Murga)
  • 21:05 - Fantoches (Humoristas)
  • 21:45 - Sorda de un Oído (Murga)
  • 22:20 - La Pandilla (Parodistas)
  • 23:05 - Araca la Cana (Murga)

Jueves 12 de noviembre

  • 20:30 - La Nueva Escuela (Soc. negros y lubolos)
  • 21:10 - Social Club (Humoristas)
  • 21:50 - La Sandía de la Torta (Murga)
  • 22:25 - Ítacos (Parodistas)
  • 23:10 - La Reina de La Teja (Murga)

Viernes 13 de noviembre

  • 20:30 - M.Q.L (Soc. negros y lubolos)
  • 21:10 - Los Chobys (Humoristas)
  • 21:50 - Ay Alberto (Murga)
  • 22:25 - Apasionados (Parodistas)
  • 23:10 - La Mojigata (Murga)

Sábado 14 de noviembre

  • 20:30 - Back Stage (Revista)
  • 21:10 - La Farola (Murga)
  • 21:50 - La Clave (Murga)
  • 22:20 - Jardín del Pueblo (Murga)
  • 22:55 - La Margarita (Murga)

Domingo 15 de noviembre

  • 20:30 - House (Revista)
  • 21:10 - Pícame la Cebolla (Murga)
  • 21:50 - Gente Grande (Murga)
  • 22:20 - Mi Vieja Mula (Murga)
  • 22:55 - Asaltantes con Patente (Murga)

Lunes 16 de noviembre

  • 20:30 - Carambola (Revista)
  • 21:10 - A la Bartola (Murga)
  • 21:50 - Don Bochinche y Cía (Murga)
  • 22:20 - Agarrate Catalina (Murga)

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