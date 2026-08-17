La Cretina celebra la segunda edición de un festival con 18 días de arte y cultura

Ubicada en Soriano 1236, La Cretina se ha convertido en un referente de la cultura independiente montevideana. Definida como una "Casa de Arte y Aparte", el espacio integra sala de espectáculos, galería, propuesta gastronómica, pista de baile y un amplio patio, configurando un entorno donde el intercambio artístico y el encuentro con el público forman parte de su identidad.

Desde la organización destacan que esta nueva edición busca seguir fortaleciendo una comunidad artística abierta y plural. Con propuestas dirigidas a públicos diversos, el Festival Cretino reafirma su compromiso con la creación independiente y con la construcción de un espacio donde el arte se disfruta de manera cercana, libre y colectiva.

Las entradas para los espectáculos de sala ya están disponibles a través de RedTickets y cuentan con cupos limitados.