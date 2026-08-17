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Cultura y espectáculos La Cretina | festival | música

Festival Cretino 2026

La Cretina celebra la segunda edición de un festival con 18 días de arte y cultura

Teatro, música en vivo, artes visuales, fotografía e intervenciones artísticas integran la programación del segundo Festival Cretino.

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Un encuentro que expande el universo creativo de La Cretina

La escena cultural independiente de Montevideo suma una nueva cita imperdible con la segunda edición del Festival Cretino, que se desarrollará del 10 al 27 de septiembre en La Cretina. En el marco del octavo aniversario del espacio, el encuentro amplía su duración a 18 jornadas consecutivas y propone una programación multidisciplinaria que reúne teatro, música en vivo, proyecciones, fotografía, exposiciones, sesiones de DJ e intervenciones artísticas.

Tras una primera edición que convocó al público durante 14 días, el festival apuesta este año por una agenda más extensa y diversa, consolidándose como una de las propuestas culturales más atractivas del mes. Más de 30 artistas participarán de una programación que busca fomentar el diálogo entre distintas disciplinas y acercar al público a nuevas experiencias creativas.

Ubicada en Soriano 1236, La Cretina se ha convertido en un referente de la cultura independiente montevideana. Definida como una "Casa de Arte y Aparte", el espacio integra sala de espectáculos, galería, propuesta gastronómica, pista de baile y un amplio patio, configurando un entorno donde el intercambio artístico y el encuentro con el público forman parte de su identidad.

Desde la organización destacan que esta nueva edición busca seguir fortaleciendo una comunidad artística abierta y plural. Con propuestas dirigidas a públicos diversos, el Festival Cretino reafirma su compromiso con la creación independiente y con la construcción de un espacio donde el arte se disfruta de manera cercana, libre y colectiva.

Las entradas para los espectáculos de sala ya están disponibles a través de RedTickets y cuentan con cupos limitados.

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