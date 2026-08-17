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Cultura | solidaridad | Exposición |

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Pueblo a pueblo: el arte uruguayo se une en solidaridad con Cuba

El arte uruguayo se une en solidaridad con Cuba en “Pueblo a pueblo”, una exposición de 40 obras que culminará con una subasta a beneficio de la UNEAC.

Exposición “Pueblo a pueblo” en solidaridad con Cuba.

Exposición “Pueblo a pueblo” en solidaridad con Cuba.
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El arte uruguayo se convertirá en un puente de solidaridad con el pueblo cubano. El próximo martes 18 de agosto, a las 19 horas, quedará inaugurada en la Fundación Mario Benedetti la exposición “Pueblo a pueblo”, una iniciativa impulsada por diversas organizaciones sociales que reúne 40 obras donadas por un amplio colectivo de artistas visuales del país.

La muestra incluye piezas de pintura, escultura y cerámica y permanecerá abierta al público hasta la realización de una subasta solidaria, prevista para el lunes 14 de setiembre a las 18:30 horas. Los fondos recaudados serán destinados a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Solidaridad

La iniciativa nace como una expresión de solidaridad ante la situación que atraviesa actualmente el pueblo cubano, marcada —según sus organizadores— por las consecuencias del bloqueo y por el recrudecimiento de medidas que han profundizado las dificultades económicas y sociales de la isla.

En ese contexto, la propuesta utiliza el arte como una manifestación cultural y como una herramienta de solidaridad y denuncia. Las obras donadas por los artistas uruguayos permitirán contribuir a atender necesidades urgentes y, al mismo tiempo, visibilizar el impacto que los organizadores atribuyen al bloqueo sobre los derechos fundamentales de la población cubana.

La exposición propone así un encuentro entre artistas y organizaciones sociales de Uruguay con una causa que trasciende fronteras: “Pueblo a pueblo” pretende que la cultura se transforme en un gesto concreto de acompañamiento y cooperación.

La inauguración será el martes 18 de agosto a las 19 horas en la Fundación Mario Benedetti, ubicada en Joaquín de Salterain 1293, casi Guaná. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 18:30 horas, hasta la subasta solidaria del 14 de setiembre.

Exposición “Pueblo a pueblo”

Fundación Mario Benedetti — Joaquín de Salterain 1293, casi Guaná

Inauguración: martes 18 de agosto, 19:00 horas

40 obras de pintura, escultura y cerámica

Subasta solidaria: lunes 14 de setiembre, 18:30 horas

Beneficiaria: Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

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