Pueblo a pueblo: el arte uruguayo se une en solidaridad con Cuba

En ese contexto, la propuesta utiliza el arte como una manifestación cultural y como una herramienta de solidaridad y denuncia. Las obras donadas por los artistas uruguayos permitirán contribuir a atender necesidades urgentes y, al mismo tiempo, visibilizar el impacto que los organizadores atribuyen al bloqueo sobre los derechos fundamentales de la población cubana.

La exposición propone así un encuentro entre artistas y organizaciones sociales de Uruguay con una causa que trasciende fronteras: “Pueblo a pueblo” pretende que la cultura se transforme en un gesto concreto de acompañamiento y cooperación.

La inauguración será el martes 18 de agosto a las 19 horas en la Fundación Mario Benedetti, ubicada en Joaquín de Salterain 1293, casi Guaná. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 18:30 horas, hasta la subasta solidaria del 14 de setiembre.

Exposición “Pueblo a pueblo”

Fundación Mario Benedetti — Joaquín de Salterain 1293, casi Guaná

Inauguración: martes 18 de agosto, 19:00 horas

40 obras de pintura, escultura y cerámica

Subasta solidaria: lunes 14 de setiembre, 18:30 horas

Beneficiaria: Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)