El arte uruguayo se convertirá en un puente de solidaridad con el pueblo cubano. El próximo martes 18 de agosto, a las 19 horas, quedará inaugurada en la Fundación Mario Benedetti la exposición “Pueblo a pueblo”, una iniciativa impulsada por diversas organizaciones sociales que reúne 40 obras donadas por un amplio colectivo de artistas visuales del país.
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Pueblo a pueblo: el arte uruguayo se une en solidaridad con Cuba
El arte uruguayo se une en solidaridad con Cuba en “Pueblo a pueblo”, una exposición de 40 obras que culminará con una subasta a beneficio de la UNEAC.