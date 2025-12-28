Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Circo | Migra | Tranzat

Dos carpas, un mismo espíritu

El circo contemporáneo de Migra y Tranzat vuelve a encender el verano en la costa uruguaya

Circo Migra en La Paloma y Circo Tranzat en Piriápolis renuevan su apuesta cultural con funciones a la gorra, talleres y espectáculos que mezclan poesía, humor y compromiso social.

Por Redacción de Caras y Caretas

Con la llegada del verano, la costa este vuelve a poblarse de luces, música y cuerpos en movimiento. Esta temporada, dos proyectos emblemáticos del circo contemporáneo latinoamericano —Circo Migra y Circo Tranzat— regresan a La Paloma y Piriápolis para ofrecer una experiencia que trasciende el espectáculo y se transforma en un verdadero encuentro cultural.

Novena temporada de Circo Migra

En La Paloma, Circo Migra celebra su novena temporada con su Centro Cultural Itinerante instalado, una vez más, frente a la Bahía Grande. Cada noche a las 21:30, bajo el formato “a la gorra”, la carpa recibe a públicos de todas las edades con una cartelera diversa que combina tres nuevas producciones propias —Aquellos años, Olimpiadas atípicas y Hotel Gran Hotel— con espectáculos invitados de artistas nacionales e internacionales. A eso se suma una programación especial nocturna, propuestas para infancias, talleres de circo durante todo enero y residencias de creación que consolidan al proyecto como una plataforma integral de formación y difusión.

Fundado en 2015, Proyecto Migra se ha convertido en un referente regional por su enfoque poético, teatral y social, defendiendo un circo sin animales ni domadores, pensado como herramienta de integración y comunicación alternativa.

Tranzat, un clásico de Piriápoplis

A pocos kilómetros, junto al Castillo de Piria, Circo Tranzat levanta cada noche su carpa como un ritual veraniego. Desde el 2 de enero, la experiencia comienza a las 20:30 con foodtrucks y una “circoteca” de juegos cooperativos, para luego dar paso al show central a las 21:30, también a la gorra. La grilla alterna varietés propias como Varieté Magic y Desencajando con compañías invitadas que refrescan la escena semana a semana.

Nacido del sueño de una carpa que cruzó el Atlántico desde Francia, Tranzat es hoy uno de los espacios culturales independientes más convocantes del país, con más de 150.000 espectadores.

Dos carpas, dos territorios, un mismo latido: el del circo como arte vivo, colectivo y profundamente humano.

