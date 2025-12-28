El circo contemporáneo de Migra y Tranzat vuelve a encender el verano en la costa uruguaya

Embed - Proyecto MIGRA en Instagram: " de enero f B G Vení a disfrutar de nuestra carpa-teatro frente al mar de La Paloma Ess s s s 21.30s 4 Ess fs s s fs (s s 15.30s) Ts ss ss s s Proximamente toda la programación LOS ESPERAMOS! @donsanchez.mov #proyectomigra #temporada2026 #circocontemporaneo #carpadecirco #circuslife #uruguay #lapaloma #vamoarribabo #alagorra #circo" View this post on Instagram

Tranzat, un clásico de Piriápoplis

A pocos kilómetros, junto al Castillo de Piria, Circo Tranzat levanta cada noche su carpa como un ritual veraniego. Desde el 2 de enero, la experiencia comienza a las 20:30 con foodtrucks y una “circoteca” de juegos cooperativos, para luego dar paso al show central a las 21:30, también a la gorra. La grilla alterna varietés propias como Varieté Magic y Desencajando con compañías invitadas que refrescan la escena semana a semana.

Nacido del sueño de una carpa que cruzó el Atlántico desde Francia, Tranzat es hoy uno de los espacios culturales independientes más convocantes del país, con más de 150.000 espectadores.

Llegando y llenando de color el veranito que ya empieza! Días de aprontes y de difusión para que no te olvides este es el PLANAZO del VERANO #circo #piriapolis #maldonado #circouruguay

Dos carpas, dos territorios, un mismo latido: el del circo como arte vivo, colectivo y profundamente humano.