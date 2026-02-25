Murió Antonio Tejero Molina, cara visible del intento de golpe de 1981 en España

"Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos», señala la comunicación del despacho de abogados citada por EFE.

Y añade: "Toda la familia en el convencimiento absoluto de que ‘la muerte no es el final’, agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

Tejero el golpista

Al grito de "¡Quieto todo el mundo!" Tejero, pistola en mano y acompañado de varios agentes de la Guardia Civil irrumpió en el hemiciclo del Palacio de los Diputados para poner en marcha el golpe de Estado con el que la derecha pretendía torcer el rumbo de España hacia la democracia.

Durante horas, Tejero y su gente retuvieron a los diputados y finalmente se rindieron. La intervención del rey Juan Carlos desautorizando a los golpistas frustró el intento.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión por rebelión militar.