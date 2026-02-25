Murió Antonio Tejero Molina, cara visible del intento de golpe de 1981 en España

El exteniente coronel de la Guardia Civil española Antonio Tejero Molina, que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23F, falleció este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, informó la agencia EFE que cita un comunicado del despacho de abogados que representa a su familia.
Agrega que la muerte de Tejero se produce apenas dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Un comunicado de la familia, dado a conocer por su hijo, indica: "Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de Febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias".
"Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos», señala la comunicación del despacho de abogados citada por EFE.
Y añade: "Toda la familia en el convencimiento absoluto de que ‘la muerte no es el final’, agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".
Tejero el golpista
Al grito de "¡Quieto todo el mundo!" Tejero, pistola en mano y acompañado de varios agentes de la Guardia Civil irrumpió en el hemiciclo del Palacio de los Diputados para poner en marcha el golpe de Estado con el que la derecha pretendía torcer el rumbo de España hacia la democracia.
Durante horas, Tejero y su gente retuvieron a los diputados y finalmente se rindieron. La intervención del rey Juan Carlos desautorizando a los golpistas frustró el intento.
En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión por rebelión militar.