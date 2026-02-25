Otra jornada de paros en la banca pública se vivirá este jueves con la paralización de dos sucursales del BROU ubicadas en el departamento de Maldonado. Los trabajadores del sector se encuentran movilizados en respaldo a la negociación de un nuevo convenio colectivo.
Paran este jueves sucursales del BROU de Maldonado y Punta del Este
Los trabajadores de la banca pública reclaman un nuevo convenio colectivo para el sector, pero las negociaciones no avanzan y hay paros en el BROU.