Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Maldonado |

por nuevo convenio

Paran este jueves sucursales del BROU de Maldonado y Punta del Este

Los trabajadores de la banca pública reclaman un nuevo convenio colectivo para el sector, pero las negociaciones no avanzan y hay paros en el BROU.

Bancarios movilizados.

Bancarios movilizados.

 AEBU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Otra jornada de paros en la banca pública se vivirá este jueves con la paralización de dos sucursales del BROU ubicadas en el departamento de Maldonado. Los trabajadores del sector se encuentran movilizados en respaldo a la negociación de un nuevo convenio colectivo.

La medida de este jueves 26 de febrero se desarrollará en las sucursales del Banco República de Maldonado y Punta del Este. En lo previo habrá una concentración en la puerta de cada dependencia y paro a partir de las 12:40 horas.

Esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva. Previamente ya se habían hecho paros en Colón y Las Piedras (miércoles 11), Paso Molino y Cerro (jueves 12), Centro, Pocitos y Av. Rivera (viernes 13), San José y Atlántida (lunes 23), Trinidad (martes 24), Paso de la Arena y Florida (miércoles 25).

Por convenio

Día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar