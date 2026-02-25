Fuerzas cubanas repelieron ataque desde lancha procedente de EEUU; hay cuatro muertos

Cuatro tripulantes de una lancha de matrícula estadounidense que ingresó ilegalmente en aguas cubanas fueron abatidos luego fuerzas Guardafronteras repelieran un ataque desde la embarcación, informó este miércoles el Ministerio del Interior de Cuba. Otras seis personas resultaron heridas, incluyendo al comandante de las fuerzas cubanas.
Las autoridades de la isla detectaron a la embarcación "dentro de las aguas territoriales" de Cuba y tras aproximarse para su identificación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos", consignó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en redes sociales.
El incidente ocurrió en aguas territoriales cubanas cerca de Cayo Falcones, en la provincia central de Villa Clara.
"Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica", añade el comunicado.
En el ataque también fue "lesionado" el comandante de la embarcación cubana.
Soberanía de Cuba
La embarcación se aproximó a una milla náutica (1,8 kilómetros) al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, provincia de Villa Clara (norte), agrega el texto.
El Ministerio del Interior afirmó que "continúan las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos" y reiteró la voluntad de Cuba de proteger sus aguas territoriales, así como "su soberanía y la estabilidad en la región".
Ratifica, además, su "voluntad de proteger las aguas territoriales" de Cuba, teniendo como "base" que la defensa del país es "un pilar fundamental" para el Estado cubano y la protección de su soberanía, así como para la estabilidad en la región.
EN EEUU amenazan
En EEUU, el fiscal general del Estado de Florida, James Uthmeier, dijo en redes sociales que ordenó a su oficina “colaborar con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”.
“No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas” agregó.
(En base a Sputnik, Cubadebate, BBC Mundo y CNN)